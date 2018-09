§ 4.

1. Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:

1) dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada aktualny adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b) nie jest ujęte w żadnej z następujących międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index,

c) było wydawane przez okres co najmniej 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu,

d) w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu:

- było wydawane z częstotliwością nie mniejszą niż określona w rejestrze dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,

- udział wskazań danego podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako miejsca prowadzenia przez autorów artykułów naukowych działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do opracowania tych artykułów, w ogólnej liczbie wskazań podmiotów, nie przekroczył 50%,

e) przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics);

2) uwzględniający upowszechnianie artykułów naukowych zamieszczanych w czasopiśmie w trybie otwartego dostępu w Internecie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń;

3) uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI - Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID) będących autorami zamieszczanych w czasopiśmie artykułów naukowych;

4) którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

5) który nie obejmuje zadań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa.

2. Przy ustalaniu częstotliwości wydawania czasopisma, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, numery łączone czasopisma traktuje się jako odrębne numery.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", może dopuścić do udziału w konkursie projekt dotyczący czasopisma istotnego dla rozwoju nauki, niespełniającego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.

4. W przypadku projektu dotyczącego czasopisma niespełniającego warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, ocenia się w okresie od dnia wydania pierwszego numeru czasopisma do dnia złożenia wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach programu.