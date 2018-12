§ 10.

1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać na podstawie złożonych wniosków przyrzeczenie udzielenia dotacji albo dofinansowania z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister, na działania w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

2. Przyrzeczenie stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy po zatwierdzeniu projektu do realizacji przez podmiot właściwy dla programu europejskiego, na okres przewidywany do realizacji tego programu.