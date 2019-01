Pozycja Kod CN Wyszczególnienie

1 0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

2 0102 Bydło żywe

3 0103 Świnie żywe

4 0104 Owce i kozy, żywe

5 0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

Pozostałe zwierzęta żywe:

- Ssaki:

6 0106 11 00 - - Naczelne

- - Króliki i zające:

7 0106 14 10 - - - Króliki domowe

8 * 0106 14 90 - - - Pozostałe1)

9 * 0106 19 00 - - Pozostałe2)

10 * 0106 33 00 - - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3)

- Owady:

11 0106 41 00 - - Pszczoły

12 * 0106 49 00 - - Pozostałe4)

13 0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

14 0202 Mięso z bydła, zamrożone

15 0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

16 0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

17 0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

18 0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

19 0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

20 0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

21 * 0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone5)

22 0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

23 0301 Ryby żywe

24 0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

25 0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

26 0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

27 0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

28 0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

29 0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi

30 0308 Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi

31 0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

32 0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

33 0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

34 0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

35 0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

36 0406 Ser i twaróg

37 0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

38 0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

39 0409 00 00 Miód naturalny

40 0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

42 0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

43 (uchylona)

46 ex 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi - z wyłączeniem CN 0511 99

47 0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

48 ex 0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

49 0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone

50 0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone

51 0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

52 0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

53 0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

54 0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

55 0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

56 0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

57 0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

58 0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone

59 * 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

60 0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

61 0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone

62 0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

63 0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

64 0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

65 0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

66 0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

67 0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

68 0806 Winogrona, świeże lub suszone

69 0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

70 0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

71 0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

72 0810 Pozostałe owoce, świeże

73 0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

74 * 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)

75 0813 Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem

76 * 0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących7)

- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

77 0904 21 90 - - - Pozostałe

- Kwiat muszkatołowy:

78 0908 21 00 - - Nierozgniatany ani niemielony

79 0908 22 00 - - Rozgniatany lub mielony

- Kardamony:

80 0908 31 00 - - Nierozgniatane ani niemielone

81 0908 32 00 - - Rozgniatane lub mielone

82 0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

83 ex * 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne8) - z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99

84 1001 Pszenica i meslin

85 1002 Żyto

86 1003 Jęczmień

87 1004 Owies

88 1005 Kukurydza

89 1006 Ryż

90 1007 Ziarno sorgo

91 1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

92 1101 00 Mąka pszenna lub z meslin

93 1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin

94 1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe

95 1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

96 1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane

97 1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8

98 1108 Skrobie; inulina

99 1109 00 00 Gluten pszenny, nawet suszony

100 1201 Nasiona soi, nawet łamane

101 1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane

102 1203 00 00 Kopra

103 1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane

104 1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

105 1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane

106 1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

107 * 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy9)

108 1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu

109 1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

110 * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane10)

111 1212 91 - - Burak cukrowy

112 1212 92 00 - - Chleb świętojański

113 1212 93 00 - - Trzcina cukrowa

114 1212 94 00 - - Korzenie cykorii

115 ex 1212 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49

116 1213 00 00 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek

117 1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane

118 ex 1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00, 1302 14 00 i 1302 19

119 * 1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15035)

120 * 1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15035)

121 * 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej9)

122 * 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

123 * 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

124 * 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

125 * 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

126 * 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

127 * 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15099)

128 * 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9)

129 * 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

130 * 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

131 * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)

Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

- Olej lniany i jego frakcje:

132 * 1515 11 00 - - Olej surowy9)

133 * 1515 19 - - Pozostały9)

- Olej kukurydziany i jego frakcje:

134 1515 21 - - Olej surowy

135 1515 29 - - Pozostały

136 * 1515 30 - Olej rycynowy i jego frakcje9)

137 * 1515 50 - Olej sezamowy i jego frakcje9)

138 * 1515 90 - Pozostałe9)

139 * 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9)

140 * 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15169)

141 1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

142 * 1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane5)

143 * 1603 00 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych11)

144 1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej

145 1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane

146 1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

147 * 1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel12)

148 1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru

149 * 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13)

150 1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

151 1903 00 00 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

152 1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

153 1905 10 00 - Chleb chrupki

- - Gofry i wafle:

154 * 1905 32 05 - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy14)

- Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:

155 1905 40 90 - - Pozostałe

156 1905 90 10 - - Mace

157 * 1905 90 20 - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby15)

158 1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu

- - - Pozostałe:

1593) * 1905 90 70 - - - - Zawierające 5% masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy16)

1603) * 1905 90 80 - - - - Pozostałe16) i 17)

161 * 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym7)

162 * 2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

163 * 2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)

164 * 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

165 * 2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)

166 2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

167 * 2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej7)

168 * 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

169 2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

170 2101 30 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

171 ex 2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90

172 2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

173 2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

174 * 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)

Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:

175 * 2201 90 00 - Pozostałe18)

176 * 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919)

177 2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki

178 2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane

179 2303 10 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

180 2303 20 - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

181 * 2303 30 00 - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane20)

182 * 2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego9)

183 * 2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych9)

184 * 2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23059)

185 2308 00 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

186 2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

187 ex 2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00

188 * 2509 00 00 Kreda21)

189 * 2518 10 00 - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22)

190 2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825

Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

191 * 2530 90 00 - Pozostałe23)

192 * 2703 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24)

193 * 2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna25)

194 * 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym26)

Azotany:

195 * 2834 21 00 - Potasu27)

196 * 2835 Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28)

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:

197 2903 81 00 - - 1,2,3,4,5,6- heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)

198 2903 82 00 - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)

198a 2903 83 00 - - Mireks (ISO)

199 2903 89 - - Pozostałe

- Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:

200 * 2903 92 00 - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29)

201 * 2918 21 00 - - Kwas salicylowy i jego sole30)

202 * 2918 22 00 - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry30)

203 * 2918 23 00 - - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole30)

204 * 2922 41 00 - - Lizyna i jej estry; ich sole30)

205 * 2922 42 00 - - Kwas glutaminowy i jego sole30)

206 * 2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie30)

207 ex * 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego30) - z wyłączeniem CN 2924 21 00

208 (uchylona)4) 209 (uchylona)4)

210 * 2932 20 Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu: - Laktony31)

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:

211 * 2933 11 - - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne30)

212 * 2933 19 - - Pozostałe30)

213 * 2933 21 00 - - Hydantoina i jej pochodne30)

214 * 2933 52 00 - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole30)

215 * 2933 53 - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole30)

216 * 2933 54 00 - - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole30)

217 * 2933 55 00 - - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole30)

218 * 2933 59 - - Pozostałe30)

- Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony):

219 * 2933 69 - - Pozostałe30)

Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:

220 * 2934 30 - Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej30)

221 * 2935 Sulfonamidy30)

222 * 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku30)

223 * 2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony30)

224 * 2938 Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

225 * 2939 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)

226 * 2940 00 00 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293930)

227 * 2941 Antybiotyki30)

228 * 3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone30)

229 * 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty30)

230 * 3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

231 * 3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)

232 * 3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych30)

233 ex * 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu30) - z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00

234 3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego

Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:

235 3102 10 - Mocznik, nawet w roztworze wodnym

236 3102 21 00 - - Siarczan amonu

237 3102 29 00 - - Pozostałe

238 3102 30 - Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym

239 * 3102 40 - Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami32)

240 * 3102 50 00 - Azotan sodu33)

241 3102 60 00 - Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

242 3102 80 00 - Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym

243 * 3102 90 00 - Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach32)

244 3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne

245 ex 3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20

246 * 3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg27)

247 * 3407 00 00 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)34)

248 * 3501 10 90 - - Pozostałe35)

Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

- Albumina jaja:

249 3502 11 - - Suszona

250 3502 19 - - Pozostała

251 * 3502 20 - Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki36)

252 * 3502 90 - Pozostałe37)

253 3503 00 10 - Żelatyna i jej pochodne

254 3505 10 - Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

255 3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:

Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:

257 * 3702 10 00 - Do promieni rentgenowskich39)

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):

- Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu:

258 3808 52 00 - - DDT(ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258a 3808 59 00 - - Pozostałe

- Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu:

258b 3808 61 00 - - W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g

258d 3808 69 00 - - Pozostałe

259 3808 91 - - Środki owadobójcze (insektycydy)

260 3808 92 - - Środki grzybobójcze (fungicydy)

261 3808 93 - - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin

262 * 3808 94 - - Środki odkażające40)

263 3808 99 - - Pozostałe

264 * 3821 00 00 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych41)

265 * 3822 00 00 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe42)

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

266 * 3824 99 58 - - - - Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia30)

267 * 3824 99 61 - - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300443)

268 * 3824 99 62 - - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin43)

269 * 3824 99 64 - - - - - Pozostałe43)

270 * 4009 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)44)

271 (uchylona)5)

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:

272 * 4015 11 00 - - Chirurgiczne45)

273 * 4115 20 00 - Skwarki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej46)

- Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach:

274a 4401 12 00 - - Z drzew innych niż iglaste

Pozostałe artykuły z drewna:

275 * 4421 91 00 - - Z bambusa47)

275a * 4421 99 99 - - - - Pozostałe47)

Wata celulozowa:

276 * 4818 90 90 - - Pozostałe48)

277 * 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach49)

278 * 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe50)

279 * 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania49)

280 * 4904 00 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione51)

281 ex * 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane52) - z wyłączeniem CN 4905 10 00

282 5001 00 00 Kokony jedwabników nadające się do motania

283 (uchylona)

284 * 5301 10 00 - Len surowy lub roszony53)

285 * 5302 10 00 - Konopie siewne, surowe lub roszone53)

286 * 5303 10 00 - Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone53)

287 * 5305 00 00 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)53)

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części:

288 * 6406 90 90 - - Pozostałe47)

289 * 7318 23 00 - - Nity54)

Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:

290 * 8419 90 - Części55)

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane):

291 * 8442 30 00 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie56)

292 (uchylona)

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

293 * 8471 80 00 - Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych58)

294 * 8471 90 00 - Pozostałe58)

Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze):

294a * 8472 90 40 - - Maszyny do redagowania tekstów57)

294b * 8472 90 90 - - Pozostałe57)

295 8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób

2966) * 9001 30 00 - Soczewki kontaktowe64)

2976) * 9001 40 - Soczewki okularowe szklane64)

2986) * 9001 50 - Soczewki okularowe z pozostałych materiałów64)

Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:

299 * 9018 31 - - Strzykawki, z igłami lub bez59)

300 * 9018 32 - - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne59)

301 * 9018 39 00 - - Pozostałe59)

302 9018 90 10 - - Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi

303 9018 90 50 - - Aparatura do transfuzji

304 ex * 9021 Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu skorygowanie wady lub kalectwa60) - z wyłączeniem CN 9021 21

305 * 9602 00 00 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny61)

Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału:

306 * 9619 00 30 - Z waty z materiałów włókienniczych62)

307 * 9619 00 71 - - - Podpaski higieniczne (wkładki)63)

308 * 9619 00 75 - - - Tampony63)

309 * 9619 00 79 - - - Inne63)

310 * 9619 00 81 - - - Pieluchy i wkładki dla niemowląt63)

311 * 9619 00 89 - - - Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)63)

