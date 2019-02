Załącznik nr 4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

Rys. 1a

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 1b

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I" równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje) na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm × 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym od góry opakowania na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 3c

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 32 mm × 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I", pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b) lub w kształcie litery "L" na zamknięciu opakowania równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 mm × 12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90 mm × 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

Rys. 5

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 mm × 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 mm × 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "U").

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszkę. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm × 21 mm jest umieszczana bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część przecina perforację wieczka.

Rys. 7a

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm umieszczana jest bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 7b

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm × 12 mm umieszczana jest bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 8

Rysunek 8 przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej samoprzylepnej banderoli o wymiarach 32,5 mm × 12 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania opakowania kartonowego jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 9a

Rysunek 9a przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

Rys. 9b

Rysunek 9b przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm × 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.