§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 1524, z 2005 r. poz. 699 oraz z 2007 r. poz. 397) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, na jakich cudzoziemcy mogą być dopuszczani do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz szczegółowe warunki, na jakich cudzoziemcy mogą uzyskiwać licencje członków personelu lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) § 1a otrzymuje brzmienie:

"§ 1a. 1. Cudzoziemców:

1) będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) będących członkami rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, niebędących obywatelami jednego z tych państw, i posiadających prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) będących obywatelami państw trzecich, którym przepisy prawa Unii Europejskiej przyznają prawo do równego traktowania z obywatelami przyjmującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie dostępu do kształcenia zawodowego

- dopuszcza się do szkolenia lotniczego na warunkach określonych dla obywateli polskich w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 839 i 1886).

2. Do cudzoziemców, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 2-6.";

3) w § 2:

a) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiadać ważny dokument podróży z ważną wizą lub dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez uprawniony organ na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub umowy międzynarodowej;",

- w pkt 2 uchyla się lit. a,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszczenie cudzoziemca do szkolenia praktycznego w celu uzyskania licencji, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", lub wpisywanych do tych licencji uprawnień lotniczych może nastąpić, jeżeli posiada on ważne orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.",

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podmiot uprawniony do wydania takiego orzeczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy, albo",

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada ważnej wizy lub dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a organ właściwy do ich wydania uzależnia ich otrzymanie od przedstawienia przez cudzoziemca promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze, Prezes wydaje taką promesę, jeżeli wnioskodawca spełnia pozostałe warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na szkolenie lotnicze w Rzeczypospolitej Polskiej.",

e) uchyla się ust. 8;

4) w § 4:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) spełnia wymagania określone w art. 96 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2) ukończył szkolenie wymagane do uzyskania tej licencji;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zdał egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, w tym egzamin językowy, przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, zwany dalej "egzaminem państwowym";",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes stwierdza spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych w art. 96 ust. 1:

1) pkt 1 i 2 ustawy na podstawie dokumentu potwierdzającego spełnienie tych wymagań potwierdzonego przez ambasadę, konsulat albo odpowiedni organ państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, który przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego;

2) pkt 4 ustawy na podstawie kopii paszportu cudzoziemca - w przypadku wymagań dotyczących wieku.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.".