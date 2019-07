§ 4.

1. W trakcie szkolenia związanego z dużym ryzykiem wypadkowym, w szczególności w sytuacjach grożących upadkiem z wysokości, organizator zapewnia uczestnikom:

1) asekurację, o rodzaju której decyduje w porozumieniu z prowadzącym szkolenie, zwanym dalej "prowadzącym",

2) obecność co najmniej ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993), zwanego dalej "ratownikiem medycznym", wyposażonego w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej odpowiedni do występujących zagrożeń.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe zapewnienie obecności ratownika medycznego w trakcie szkolenia związanego z dużym ryzykiem wypadkowym, zapewnia się udział osoby posiadającej uprawnienia ratownika, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ratownikiem", wyposażonej w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej oraz odpowiedni do występujących zagrożeń.