§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 2129) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zwykła większość głosów oznacza oddanie większej liczby głosów za niż przeciwko uchwale.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;

4) w § 7 uchyla się ust. 3;

5) w § 8:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura KZN wchodzą:

1) Departament Organizacyjny;

2) Departament Techniczny;

3) Departament Transakcyjny.";

6) dodaje się § 9 w brzmieniu:

"§ 9. Prezes KZN niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także Radę Nadzorczą o udzielonych dyrektorowi Biura KZN oraz dyrektorom departamentów pełnomocnictwach ze wskazaniem, czy pełnomocnictwo zostało udzielone do dokonywania wszystkich czynności prawnych, czy do dokonywania czynności prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy.".