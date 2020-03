§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie tej płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";";

2) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przyznanej za sporządzenie dokumentacji przyrodniczej dla siedliska, które jest położone na działce rolnej, dla której obszaru w całości ustanowiono plan ochrony albo plan zadań ochronnych, ustala się zgodnie z ust. 2, jednakże w wysokości pomniejszonej o 10%.";

3) w § 19 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik lub zarządca składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności.";

4) w § 21:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku gdy ekspert przyrodniczy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub doradca rolnośrodowiskowy w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wskazał, że grunty zadeklarowane przez rolnika lub zarządcę w ramach danego zobowiązania nie są położone na obszarze, dla którego został ustanowiony plan ochrony lub plan zadań ochronnych, a Agencja ustali, że grunty te są położone na obszarze, dla którego został ustanowiony plan ochrony lub plan zadań ochronnych, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do złożenia:

1) poprawionego, zgodnie z ustaleniami Agencji, oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3,

2) kopii pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 12 ust. 5a, jeżeli wymogi realizowanego wariantu są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami fakultatywnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych - w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7.,

3) informacji, o której mowa w ust. 2, w przypadku gdy w wyniku poprawionego, zgodnie z ustaleniami Agencji, oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 3:

a) do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, lub

b) wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, uległy zmianie

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4b, 4c, 4d, 5 lub 5a, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok, uważa się za dokonaną w terminie.";

5) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również:

1) obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717, z 2018 r. poz. 535 oraz z 2020 r. poz. 329), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu;

2) granice działek rolnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.";

6) w § 33:

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 5a, rolnik lub zarządca:

1) uzupełnia lub poprawia plan działalności rolnośrodowiskowej, w szczególności w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 2, lub ust. 3 pkt 3, 3a lub 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) jest obowiązany do posiadania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji przyrodniczej, w szczególności w zakresie wymogów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 - w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7.,

3) składa do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej, a w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 innych niż wariant 4.7. - również o posiadaniu uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji przyrodniczej

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.",

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W przypadku niedokonania w terminie czynności:

1) o której mowa w § 21 ust. 2 lub ust. 5a pkt 3, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za realizację wariantu, w ramach którego mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, przysługuje rolnikowi lub zarządcy w wysokości zmniejszonej o 50%;

2) o których mowa w ust. 10, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 10, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności;

3) o których mowa w ust. 10a, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za rok, w którym stwierdzono wystąpienie okoliczności, o której mowa w § 21 ust. 5a, za realizację wariantu, którego ta okoliczność dotyczy, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.",

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1-3, 5, 8, 9d, ust. 11 pkt 1 i ust. 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 11 pkt 3 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

7) w § 34a w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w lp. 1, 14-16 i 25 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;";

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I. Wymogi dotyczące stosowania nawozów ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310). 1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Obszar gruntów ornych objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 1. w pierwszym roku jego realizacji. Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantu 2.1. oraz pakietu 4. i 5. 80% 1,25 - - 100%

9) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone dodaje się lp. 25 w brzmieniu: