Załącznik nr 3

ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad psychologiczny

W ramach wywiadu psychologicznego należy wypełnić "Kwestionariusz do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa", którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa.

II. Diagnostyczne badania psychologiczne

1. Badania uwzględniają określenie poziomu funkcjonowania w odniesieniu do doświadczeń urazowych w czasie pełnienia służby poza granicami kraju, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).

2. Zakres badań psychologicznych może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego danej osoby.