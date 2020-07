§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1965, z 2017 r. poz. 2189 oraz z 2018 r. poz. 2452) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 i 6, w § 4 w pkt 1, w § 5 w ust. 2 w pkt 1, w § 26 w ust. 1 i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 27 w ust. 2, w § 37 w ust. 1 w pkt 2 oraz w § 39 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 69" zastępuje się wyrazami "art. 69 ust. 1"; 2) w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: "Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 69 ust. 1:"; 3) w § 30 uchyla się ust. 3; 4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działania, o którym mowa w: 1) art. 66, art. 67 i art. 68 w zakresie określonym w ust. 1 lit. a i f rozporządzenia nr 508/2014 - na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie; 2) art. 68 w zakresie określonym w ust. 1 lit. b-e oraz g i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014 - przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku."; 5) w § 34: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawca jest wzywany w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanej dalej "ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną", do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 3. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki do nieprzyznania pomocy.", b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach.", c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.";

6) w § 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 34 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. W terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa o dofinansowanie może zostać zawarta poza siedzibą podmiotu przyznającego pomoc finansową przez odesłanie do Agencji przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego podpisanej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo w wyznaczonym terminie nie odesłał przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego podpisanej umowy o dofinansowanie, albo odmówił podpisania umowy o dofinansowanie, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy."; 7) w § 37 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: "c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w terminach określonych w umowie lub monitorowania wskaźników realizacji celów operacji w terminach określonych w umowie, jeżeli operacja przewiduje takie wskaźniki,"; 8) w § 38: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Podpisane przez beneficjenta weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji albo odsyłane przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, a w przypadku działania, o którym mowa w art. 67 rozporządzenia nr 508/2014 - najpóźniej w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.", b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, pomocy nie wypłaca się."; 9) w § 39: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 4. Operacja może być realizowana nie więcej niż w pięciu etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, oraz nie więcej niż w czterech etapach - w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014, przy czym wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, następuje w terminie do: 1) 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 66 rozporządzenia nr 508/2014, 2) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014, 3) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie w ramach działań, o których mowa w art. 67, art. 68 i art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014 - lecz nie później niż do dnia 15 lipca 2023 r.", b) uchyla się ust. 7;

10) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjanta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: "3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 4. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.", c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.", d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: "9. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o wprowadzonych zmianach."; 11) po § 43 dodaje się § 43a-43g w brzmieniu: "§ 43a. 1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014: 1) zakładom przetwórstwa produktów rybnych, 2) zakładom przetwórstwa produktów rybnych, które w procesie przetwórstwa wykorzystują surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji - będącym mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, zgodnie z następującym wzorem: R = O x N gdzie: R - oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego, O - oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, N - oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%. 2. Roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016-2018. 3. W przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które nie złożyły formularza statystycznego RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, roczny przychód netto, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów księgowych, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z lat 2016-2018; w przypadku zakładów przetwórstwa produktów rybnych, które rozpoczęły działalność później niż w 2016 r., bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata. 4. Ilość wykorzystania surowca pochodzącego z krajowych połowów morskich, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018 r. § 43b. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, przyznaje się za okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w formie wypłaty premii określonej w umowie o dofinansowanie. § 43c. 1. Prezes Agencji, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji i jej oddziałach regionalnych, ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest podawane do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa. 3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa: 1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie; 2) typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie; 3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w ramach danego naboru. 4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynosi 7 dni. 5. Prezes Agencji udostępnia wzór wniosku o dofinasowanie nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 6. Do wniosku o dofinasowanie dołącza się następujące dokumenty, w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie: 1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone; 2) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik składa wniosek w imieniu wspólników; 3) kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy finansowej jest osobą fizyczną albo wspólnikiem spółki cywilnej będącym osobą fizyczną; 4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję; 5) potwierdzone przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanym z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, ustalonym na podstawie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązku statystycznego określonego w przepisach o statystyce publicznej w zakresie formularzy statystycznych RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego za lata 2016-2018 - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji, albo 6) oświadczenie wnioskodawcy o rocznym przychodzie netto, o którym mowa w pkt 5, ustalonym na podstawie dokumentów księgowych z lat 2016-2018, a w przypadku przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność później niż w 2016 r. - na podstawie dokumentów księgowych z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę pełne lata, składane wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiągniętego przychodu - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 7) oświadczenie wnioskodawcy, że przedsiębiorstwo w procesie przetwórstwa wykorzystuje surowiec pochodzący z krajowych połowów morskich w ilości powyżej 75% wielkości produkcji, ustalonej na podstawie dokumentów pierwszej sprzedaży oraz handlowych dokumentów identyfikacyjnych wydanych w 2018 r. - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. § 43d. 1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli: 1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy lub wymienionych w § 30 ust. 1 pkt 5, lub 2) nie jest zgodny z typem operacji, o którym mowa w § 43c ust. 3 pkt 2, lub 3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43c ust. 1; 4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 43c ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej, w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. § 43e. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie. § 43f. Agencja dokonuje wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, na podstawie umowy o dofinansowanie. § 43g. Do szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014: 1) stosuje się przepisy § 29, § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 34 ust. 2-5, 7 i 8 oraz § 37 ust. 1 pkt 1 lit. e-h; 2) przepisy § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34 ust. 1 i 6, § 35, § 36 i § 37 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio; 3) przepisów § 41 nie stosuje się; 4) stosuje się przepisy § 42, z tym że do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu jego rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 35, § 43d oraz § 43e stosuje się odpowiednio; 5) stosuje się przepisy § 43, z tym że do wniosku następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 30 ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10 oraz ust. 4-8, § 32 ust. 2 pkt 1, § 33, § 34, § 35, § 43d oraz § 43e.".