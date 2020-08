Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 6 sierpnia 2020 r. (poz. 1453)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwaną dalej „listą ekspertów”;

3) sposób prowadzenia listy ekspertów;

4) tryb skreślania ekspertów z listy ekspertów.

§ 2. Określa się ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wpis na listę ekspertów następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę.

2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;

3) adres zamieszkania;

4) adres do korespondencji;

5) numer telefonu;

6) adres poczty elektronicznej.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

2) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 i 4 ustawy;

4) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;

5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 ustawy;

6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1–4 ustawy;

7) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 7 ustawy;

8) rekomendację, o której mowa w art. 9g ust. 11a pkt 8 ustawy;

9) (uchylony).2)

4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Wpis na listę ekspertów następuje po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa w art. 9g ust. 11a i 11b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku nauczyciela będącego konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, przed wpisaniem nauczyciela na listę ekspertów, kieruje jego wniosek do akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. Wpis na listę ekspertów obejmuje następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) posiadane kwalifikacje zawodowe;

3) zajmowane obecnie stanowisko;

4) (uchylony);3)

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu;

7) adres poczty elektronicznej.

§ 6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 5, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 7. Lista ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.

§ 8. 1. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje:

1) na pisemny wniosek eksperta;

2) na pisemny, umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 2 ustawy.

2. Skreślenie eksperta z listy ekspertów następuje z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 9g ust. 11c pkt 3–5 ustawy.

§ 9. Do wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Dotychczasowa lista ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy staje się listą ekspertów, o której mowa w § 7.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 marca 2013 r.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW

Główne założenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza część szkolenia jest realizowana w formie samokształcenia w kształceniu na odległość i jest zakończona egzaminem testowym. Druga część szkolenia obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich i jest zakończona egzaminem testowym.

Podstawowe treści programowe Minimalna liczba godzin ogółem wykłady (kształcenie na odległość) ćwiczenia

(w formie bezpośredniej) 1 2 3 4 1. Rola eksperta: 1) kontekst społeczny i cele pracy eksperta; 2) zakres i granice autonomii eksperta; 3) prawne usytuowanie eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej; 4) edukacyjny kontekst pracy eksperta w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. 1,5 1,5 – 2. Prawo w pracy eksperta: 1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) kontekst społeczny zmian w prawie dotyczącym systemu oświaty; 3) prawo w szkole i placówce oświatowej (statuty, regulaminy, zarządzenia dyrektora, uchwały rady pedagogicznej); 4) podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli (cele, założenia, system, praktyka). 6 6 – 3. Zespołowy charakter pracy eksperta: 1) komisja egzaminacyjna i kwalifikacyjna jako zespół zadaniowy – grupa a zespół: a) etapy rozwój zespołu zadaniowego, b) role członków zespołu zadaniowego, c) działanie członków komisji wynikające z przepisów prawa i pełnionych ról zespołowych; 2) decyzje indywidualne i grupowe w komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej: a) wpływ stylu komunikacji na decyzje podejmowane przez komisję, b) czynniki wpływające na jakość podejmowanych decyzji. 11 2 9 4. Egzamin i rozmowa przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną: 1) psychologiczne aspekty sytuacji egzaminacyjnej; 2) rozmowa jako rodzaj interakcji; 3) przebieg egzaminu i rozmowy; 4) formułowanie i zadawanie pytań; 5) rola eksperta w przeprowadzeniu egzaminu i rozmowy. 11 2 9 5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela: 1) rozwój zawodowy nauczyciela; 2) dorobek zawodowy nauczyciela; 3) psychologiczne aspekty oceniania; 4) ocena spełnienia niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z przepisami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; 5) kryteria oceny spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4; 6) uzasadnienie oceny spełniania wymagań, o których mowa w pkt 4. 18,5 3 15,5 6. Warsztat pracy eksperta: 1) pojęcie warsztatu pracy; 2) elementy warsztatu pracy eksperta; 3) refleksja nad własnym warsztatem pracy; 4) projektowanie własnego rozwoju. 6 2 4 7. Etyczne aspekty pracy eksperta: 1) funkcje etyki, w tym etyki zawodowej, we współczesnym społeczeństwie; 2) normy etyczne w pracy eksperta; 3) konflikty moralne eksperta i sposoby radzenia sobie z nimi. 6 2 4 Razem minimalna liczba godzin 60 18,5 41,5

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. poz. 1327), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 marca 2013 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. poz. 873).