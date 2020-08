§ 10.

Wojewódzki inspektor przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną roślin podatnych, drewna roślin podatnych innego niż drewno w postaci opakowań drewnianych oraz drewna roślin iglastych w postaci wiórów, kawałków, trocin, strużyn, odpadów lub ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin, pochodzących z państw trzecich, które nie są położone na kontynencie europejskim, w których stwierdzono występowanie agrofaga, w punkcie kontroli granicznej w rozumieniu art. 3 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.4)), punkcie kontroli innym niż punkt kontroli granicznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, albo w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, zgodnie z wymogami określonymi w art. 11 ust. 2 decyzji 2019/2032.