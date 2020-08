Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju

z dnia 29 lipca 2020 r. (poz. 1461)

Załącznik nr 1

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie III II I 1 2 3 4 5 6 1 Koparki jednonaczyniowe masa eksploatacyjna tony do 25 - wszystkie 2 Koparkoładowarki1) - wszystkie - - 3 Koparkospycharki - wszystkie - - 4 Koparki wielonaczyniowe2), 3) - - - wszystkie 5 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów - wszystkie - - 6 Spycharki moc silnika kW do 110 - wszystkie 7 Równiarki - - - wszystkie 8 Zgarniarki - - - wszystkie 9 Ładowarki jednonaczyniowe4) masa eksploatacyjna tony do 20 - wszystkie 10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające - - wszystkie - 11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające - - wszystkie - 12 Pogłębiarki ssące śródlądowe - wszystkie - - 13 Palownice - - wszystkie - 14 Kafary5) - bez klasy 15 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5) - wszystkie - - 16 Wiertnice do kotwi5) - bez klasy 17 Wiertnice dla technologii bezwykopowych5) Ø rury mm do 800 wszystkie -

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie III II I 1 2 3 4 5 6 1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - - - wszystkie 2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych - - wszystkie - 3 Repavery i remixery - bez klasy 4 Remontery nawierzchni dróg - wszystkie - - 5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne - - - wszystkie 6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - wszystkie - - 7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych - - wszystkie - 8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych - - wszystkie - 9 Maszyny do stabilizacji gruntów - wszystkie - - 10 Walce drogowe1) - - wszystkie - 11 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2) - wszystkie - -

1) Nie dotyczy walców doczepnych.

2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie Klasa określona w świadectwie III II I 1 2 3 4 5 6 1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów1) - bez klasy 2 Pompy do mieszanki betonowej - wszystkie - - 3 Podajniki do betonu - wszystkie - - 4 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - bez klasy

1) Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).