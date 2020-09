1. Do energii elektrycznej, która przed dniem 1 października 2020 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach:

1) o wydanie świadectw pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

2) związanych z pokryciem ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, dla:

a) wytwórcy, o którym mowa w art. 70a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który zadeklarował sprzedaż wytworzonej przez siebie i niewykorzystanej energii elektrycznej wybranemu podmiotowi, innemu niż sprzedawca zobowiązany w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,

b) wytwórcy, o którym mowa w art. 93 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, który sprzedaje energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1,

c) sprzedawcy zobowiązanego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70c ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

– wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2020 r. oraz wszczętych po tym dniu i odnoszących się do tej energii, stosuje się przepis art. 2 pkt 7a ustawy zmienianej w art. 1.

2. Do energii elektrycznej, która w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. została wytworzona z drewna energetycznego, w sprawach określonych w ust. 1, wszczętych i niezakończonych w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz wszczętych po dniu 31 grudnia 2021 r., stosuje się przepisy art. 184f i art. 184g ustawy zmienianej w art. 1.