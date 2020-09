Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 3 sierpnia 2020 r. (poz. 1510)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwalifikacje podstawowe - kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia podstawowego funkcjonariuszy;

2) kwalifikacje podoficerskie - kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;

3) kwalifikacje chorążych - kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia w zakresie szkoły chorążych;

4) kwalifikacje oficerskie - kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;

5) kwalifikacje kadry kierowniczej - kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej;

6) kwalifikacje specjalistyczne - kwalifikacje podoficerskie, kwalifikacje chorążych, kwalifikacje oficerskie i kwalifikacje kadry kierowniczej;

7) stanowisko kierownicze - stanowisko służbowe, na którym wymagane są kwalifikacje kadry kierowniczej.

§ 2. 1. Warunki w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej "funkcjonariuszem", na określonym stanowisku służbowym, określają tabele stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych nie dotyczą funkcjonariusza mianowanego z dniem przyjęcia do służby w Straży Granicznej na stanowisko służbowe młodszego asystenta albo kontrolera - do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji podstawowych jest ukończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy.

2. Warunkiem uzyskania kwalifikacji specjalistycznych jest ukończenie, w zależności od wykonywanych obowiązków, szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej lub szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

3. Za równoznaczne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2, uważa się:

1) ukończenie akademii wojskowych, szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,

2)2) odbycie szkolenia, przeszkolenia albo kursu oficerskiego, chorążego i podoficera w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej

- jeżeli kwalifikacje uzyskane w tych szkołach lub w ramach tego przeszkolenia odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym w Straży Granicznej.

4. W przypadku osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień wojskowy, o której mowa w art. 61 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przepis ust. 3 stosuje się.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można:

1) mianować na stanowisko służbowe funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Straży Granicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji podstawowych, jeżeli posiada wykształcenie, kwalifikacje specjalistyczne oraz staż służby wymagane na danym stanowisku oraz niezwłocznie po przyjęciu do służby w Straży Granicznej zostanie skierowany na szkolenie podstawowe funkcjonariuszy;

2) powołać na stanowisko kierownicze funkcjonariusza przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji kadry kierowniczej, jeżeli ukończył studia drugiego stopnia oraz zostanie, w terminie określonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej;

3) za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej:

a) mianować na stanowisko służbowe funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Straży Granicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych, jeżeli ukończył studia drugiego stopnia oraz po przyjęciu do służby w Straży Granicznej zostanie, w terminie określonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, skierowany na szkolenie podstawowe funkcjonariuszy oraz na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej,

b) mianować na stanowisko kierownicze funkcjonariusza przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji kadry kierowniczej, jeżeli ukończył studia wyższe drugiego stopnia oraz zostanie niezwłocznie skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

§ 4. 1. Warunek ukończenia studiów drugiego stopnia na określonym stanowisku służbowym nie dotyczy funkcjonariusza, który pełniąc zawodową służbę wojskową, uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.

2. Warunek posiadania kwalifikacji kadry kierowniczej uważa się za spełniony przez funkcjonariusza, który w Straży Granicznej ukończył przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, obejmujące program w zakresie szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

§ 5.3) Do stażu służby wymaganego do mianowania lub powołania na określone stanowisko służbowe zalicza się okresy służby lub pracy w Straży Granicznej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Inspekcji Celnej i Służbie Więziennej.

§ 6. 1. Funkcjonariusz mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, określonych w rozporządzeniu, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz do mianowania na stanowisko służbowe równorzędne do dotychczas zajmowanego pod względem grupy uposażenia zasadniczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który na zajmowane stanowisko służbowe został mianowany w drodze wyróżnienia mimo niespełniania warunków w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.

§ 7. Warunek uzyskania kwalifikacji podstawowych dotyczy funkcjonariusza przyjętego do służby w Straży Granicznej po dniu 18 lipca 2002 r.

§ 8. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 965, z 2005 r. poz. 530 i 1624, z 2006 r. poz. 475 oraz z 2008 r. poz. 186 i 342).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 4 listopada 2009 r.5)

WARUNKI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ NA OKREŚLONYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM

Tabela nr 16)

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant Główny SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 2 Zastępca Komendanta Głównego SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 3 Dyrektor wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 4 Zastępca dyrektora wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 5 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 6 Doradca Komendanta Głównego SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat 7 Kierownik komórki audytu wewnętrznego określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej - 8 Radca wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat 9 Dziekan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 10 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 11 Legislator wyższe drugiego stopnia prawnicze i aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia z zakresu legislacji albo wyższe drugiego stopnia prawnicze i 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem aktów prawnych podstawowe, oficerskie 4 lata 12 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat 13 Rzecznik prasowy wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 14 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 15 Wicedziekan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 16 Zastępca naczelnika wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 17 Kierownik samodzielnej sekcji wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 18 Ekspert wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat 19 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 20 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 21 Kierownik kancelarii tajnej wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 22 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 23 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 24 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 25 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 26 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia wymaganego na określonym stanowisku służbowym, w zależności od specyfiki takiego stanowiska, obowiązują dodatkowe wymogi wynikające z odrębnych przepisów. W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne - dla pilotów, lekarzy, psychologów, techników kryminalistyki, kierownika komórki audytu wewnętrznego i audytora wewnętrznego.

Tabela nr 1a7)

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 2 Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 4 Kierownik komórki audytu wewnętrznego określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej - 5 Radca wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 9 lat 6 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 7 Legislator wyższe drugiego stopnia i aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia z zakresu legislacji albo wyższe drugiego stopnia prawnicze i 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem aktów prawnych podstawowe, oficerskie 4 lata 8 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat 9 Rzecznik prasowy wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 10 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 11 Zastępca naczelnika wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 12 Kierownik samodzielnej sekcji wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 13 Ekspert wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat 14 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 15 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 16 Kierownik kancelarii tajnej wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 17 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 18 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 19 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 20 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 21 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi według odrębnych przepisów, zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności jest wymagane dodatkowo wykształcenie specjalistyczne - dla psychologów, techników kryminalistyki, kierownika komórki audytu wewnętrznego i audytora wewnętrznego.

Tabela nr 26)

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant oddziału SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 2 Zastępca komendanta oddziału SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 4 Zastępca głównego księgowego wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 5 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 6 Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 7 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 8 Zastępca naczelnika wydziału wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 9 Kierownik samodzielnej sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 10 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 11 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 12 Rzecznik prasowy wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 13 Dowódca pododdziału odwodowego wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 14 Kapelan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 15 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 16 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 17 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata 18 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat 19 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 20 Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat 21 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 22 Dowódca plutonu odwodowego średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 23 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 24 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 5 lat 25 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 26 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 27 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 28 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 29 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia wymaganego na określonym stanowisku służbowym, w zależności od specyfiki takiego stanowiska, obowiązują dodatkowe wymogi wynikające z odrębnych przepisów.

W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne - dla marynarzy, lekarzy, psychologów, techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pełniących służbę w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Tabela nr 36)

Ośrodek Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant ośrodka SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 2 Zastępca komendanta ośrodka SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 4 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 5 Naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 6 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 7 Zastępca naczelnika wydziału wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 8 Kierownik samodzielnej sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 9 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 10 Dowódca pododdziału odwodowego wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 11 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 12 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 13 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata 14 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat 15 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 16 Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat 17 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 18 Dowódca plutonu odwodowego średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 19 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 20 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 5 lat 21 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 22 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 23 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 24 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 25 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia wymaganego na określonym stanowisku służbowym, w zależności od specyfiki takiego stanowiska, obowiązują dodatkowe wymogi wynikające z odrębnych przepisów. W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne - dla marynarzy, lekarzy, psychologów, techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pełniących służbę w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Tabela nr 46)

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant ośrodka szkolenia SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 10 lat 2 Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 3 Główny księgowy określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie 6 lat 4 Kierownik zakładu wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 8 lat 5 Komendant pododdziałów szkolnych wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 6 Zastępca głównego księgowego wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 6 lat 7 Naczelnik wydziału wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 8 Radca prawny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 9 Kierownik zespołu wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 10 Starszy wykładowca wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat 11 Zastępca naczelnika wydziału wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 12 Kierownik samodzielnej sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 13 Komendant studium (kursu) wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 14 Kierownik służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 15 Kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 16 Rzecznik prasowy wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 17 Wykładowca wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 18 Kapelan określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 19 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 20 Zastępca komendanta studium (kursu) wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 21 Audytor wewnętrzny określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie - 22 Zastępca kierownika służby zdrowia określone odrębnymi przepisami podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 3 lata 23 Młodszy wykładowca wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata 24 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 25 Starszy instruktor wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 26 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 27 Instruktor średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 28 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 29 Młodszy instruktor średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 30 Dowódca plutonu średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 5 lat 31 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 32 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 33 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 34 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 35 Kursant średnie lub średnie branżowe - -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia wymaganego na określonym stanowisku służbowym, w zależności od specyfiki takiego stanowiska, obowiązują dodatkowe wymogi wynikające z odrębnych przepisów. W szczególności wymagane jest dodatkowo:

- przygotowanie pedagogiczne - na stanowiskach dydaktycznych,

- udokumentowana znajomość wykładanego języka obcego - dla lektorów,

- przygotowanie z zakresu kynologii - na stanowiskach w ośrodku właściwym w zakresie szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych.

Tabela nr 56)

Dywizjon Straży Granicznej

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant dywizjonu SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 2 Zastępca komendanta dywizjonu SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 3 Szef służb wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 4 Dowódca jednostki pływającej kat. I wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 5 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 6 Dowódca jednostki pływającej kat. II wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 7 Kierownik sekcji wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata 8 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 5 lat 9 Kierownik zmiany wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 10 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 11 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 12 Dowódca jednostki pływającej kat. III średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata 13 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 14 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 15 Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 16 Dowódca jednostki pływającej kat. IV średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 17 Starszy bosman średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 18 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 19 Bosman średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 20 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 21 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 22 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia wymaganego na określonym stanowisku służbowym, w zależności od specyfiki takiego stanowiska, obowiązują dodatkowe wymogi wynikające z odrębnych przepisów. W szczególności wymagane są dodatkowo wykształcenie lub kwalifikacje specjalistyczne morskie odpowiednie dla danego stanowiska - na stanowiskach na jednostkach pływających Straży Granicznej.

Tabela nr 66)

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 9 lat 2 Zastępca komendanta placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 3 Kierownik grupy wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 4 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 5 Kierownik zmiany wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat 6 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

Tabela nr 76)

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 2 Zastępca komendanta placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 3 Kierownik grupy wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 4 Kierownik zmiany wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat 5 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat 6 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

Tabela nr 86)

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp. Stanowisko służbowe Wymagane wykształcenie*) Wymagane kwalifikacje zawodowe Staż służby 1 Komendant placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 7 lat 2 Zastępca komendanta placówki SG wyższe drugiego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 3 Kierownik grupy wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat 4 Kierownik zmiany wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 5 lat średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 6 lat 5 Kierownik zespołu wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej 5 lat średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej 6 lat 6 Starszy specjalista wyższe pierwszego stopnia podstawowe, oficerskie 4 lata średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 5 lat 7 Specjalista średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 8 Starszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 4 lata 9 Starszy kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, chorążych 3 lata podstawowe, podoficerskie 4 lata 10 Asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie 3 lata 11 Młodszy asystent średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie - 12 Kontroler średnie lub średnie branżowe podstawowe, podoficerskie -

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 863), które weszło w życie z dniem 25 maja 2019 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 listopada 2009 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 375), które weszło w życie z dniem 26 marca 2015 r.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 254), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.