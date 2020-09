§ 2.

1. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;

3) dane użytkownika aplikacji obejmujące imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, udzielając dostępu do aplikacji, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu do aplikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. W terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zaktualizowane dane, składając wniosek, o którym mowa w § 1, ze wskazaniem w tym wniosku przyczyn dokonania zmiany.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaktualizowanych danych.