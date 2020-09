Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 sierpnia 2020 r. (poz. 1581)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanym dalej "młodocianymi", oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.

§ 2. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej "wnioskiem o zawarcie umowy", jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

§ 3. 1. Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej "centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

2. Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;

2) nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

4) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

5) formę prawną prowadzonej działalności;

6) nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

7) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

a) imię i nazwisko młodocianego,

b) numer PESEL młodocianego,

c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,

d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,

e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8) oświadczenia o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,

d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej "OHP";

9) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

3. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;

2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;

3)2) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);

4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Wzór wniosku o zawarcie umowy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wniosek o zawarcie umowy składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie wniosków pracodawców oraz zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3.

6. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

8. Termin, o którym mowa w ust. 7, stosuje się także w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;

4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.

§ 4. 1. W przypadku gdy pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego są OHP, nie stosuje się § 3.

2. Jednostka organizacyjna OHP spełniająca warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, organizująca przygotowanie zawodowe młodocianych składa do właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego centrum edukacji wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwany dalej "wnioskiem o przyznanie refundacji".

3. Do wniosku o przyznanie refundacji dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3.

4. Wzór wniosku o przyznanie refundacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Centrum edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej wojewódzkiej komendy OHP.

2. Wzór opinii do wniosku o zawarcie umowy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy centrum edukacji wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

4. Właściwa wojewódzka komenda OHP rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok, uwzględniając opinię do wniosku o zawarcie umowy, i w terminie 30 dni od dnia wpływu do centrum edukacji wniosku o zawarcie umowy zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

5. W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej "umową", zawierającą:

1) numer umowy;

2) datę zawarcia umowy;

3) strony umowy;

4) oświadczenie pracodawcy o zawodach i zakresach przyuczenia do wykonywania określonej pracy, w których zatrudnia młodocianych w celu przygotowania zawodowego;

5) imienny wykaz zatrudnionych młodocianych obejmujący datę zawarcia umowy o pracę i okres jej trwania, nazwy zawodów lub zakresu przyuczenia, w których jest odbywane przygotowanie zawodowe, wraz z oświadczeniem dotyczącym liczby zatrudnianych pracowników oraz deklaracją dalszego zatrudnienia każdego młodocianego po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy;

6) zobowiązanie wojewódzkiej komendy OHP do refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych młodocianych;

7) wysokość refundacji;

8) czas, przez który będzie dokonywana refundacja, oraz okresy jej wypłaty;

9) termin dokonania przez wojewódzką komendę OHP refundacji, licząc od dnia złożenia przez pracodawcę wniosku o zawarcie umowy;

10) zobowiązanie pracodawcy do udostępniania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników oraz niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach danych mających wpływ na realizację umowy;

11) wskazanie właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze;

12) skutki nieprzestrzegania przez pracodawcę warunków umowy;

13) inne postanowienia istotne dla stron umowy;

14) wskazanie przepisów właściwych w przypadkach nieuregulowanych umową;

15) sąd właściwy do rozpatrywania sporów wynikających z umowy;

16) wskazanie formy pisemnej jako właściwej do dokonywania zmian w umowie, pod rygorem nieważności.

6. Wojewódzka komenda OHP zawiera umowę z pracodawcą na cały okres przygotowania zawodowego, począwszy od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy zgodnie z umową o pracę.

7. Wzór umowy jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5a.3) 1. Pracodawca, który zawarł umowę, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wystąpić z wnioskiem do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji, za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych.

2. W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po terminie, o którym mowa w ust. 1, refundacja obejmuje okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku do centrum edukacji.

3. Centrum edukacji przekazuje wnioski pracodawców o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji do właściwej komendy wojewódzkiej OHP.

4. Właściwa wojewódzka komenda OHP rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok.

5. Właściwa wojewódzka komenda OHP w terminie 30 dni od dnia wpływu do centrum edukacji wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zawiadamia pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą aneks do umowy.

§ 5b.3) Jeżeli pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego są OHP, w przypadku zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, centrum edukacji informuje na piśmie jednostki organizacyjne OHP zatrudniające młodocianych w celu przygotowania zawodowego, którym przyznano refundację przed dniem wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych, o wysokości refundacji po zmianie stawek.

§ 6. 1. Centrum edukacji rozpatruje wnioski o przyznanie refundacji składane przez jednostki organizacyjne OHP zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok, uwzględniając poprawność formalną złożonych wniosków o przyznanie refundacji, i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie refundacji informuje wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku uwzględnienia wniosku o przyznanie refundacji centrum edukacji informuje na piśmie wnioskodawcę o warunkach przyznania refundacji, w tym o wysokości refundacji oraz terminach jej wypłaty.

§ 7. 1. Pracodawca składa wniosek do centrum edukacji o zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń przez pracodawcę, zwany dalej "wnioskiem o zwrot kosztów", na warunkach i w terminach określonych w umowie.

2. Wniosek o zwrot kosztów zawiera:

1) nazwę miejscowości oraz datę złożenia wniosku o zwrot kosztów;

2) nazwę i adres pracodawcy;

3) okres, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;

4) kwotę wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za młodocianych w okresie, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wskazaniem kwoty refundacji.

3. Wzór wniosku o zwrot kosztów jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o zwrot kosztów pracodawca dołącza rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

5. Wojewódzka komenda OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

6. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

§ 8. (uchylony).4)

§ 9. 1. Do umów o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i wniosków o dokonanie refundacji składanych zgodnie z tymi umowami stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski o przyznanie refundacji złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się na podstawie niniejszego rozporządzenia.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia pracodawca uzupełnia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania centrum edukacji.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.5)

1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 1395), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. poz. 518, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2014 r. na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD REFUNDOWANYCH WYNAGRODZEŃ

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD REFUNDOWANYCH WYNAGRODZEŃ

Załącznik nr 3

WZÓR - OPINIA DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD REFUNDOWANYCH WYNAGRODZEŃ

Załącznik nr 4

WZÓR - UMOWA O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OD REFUNDOWANYCH WYNAGRODZEŃ

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK PRACODAWCY