§ 2.

1. Zwrot kosztów ochrony prawnej w przypadkach, o których mowa w art. 71a ust. 1 i 3 oraz art. 71b ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który poniósł te koszty, zawierający imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza, nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której pełni on służbę, uzasadnienie wniosku oraz podpis funkcjonariusza.

2. Wniosek funkcjonariusz składa drogą służbową do kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawach wypłaty uposażenia funkcjonariusza, a w przypadku funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Straż Graniczną – do kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w sprawie wypłaty uposażenia przed oddelegowaniem funkcjonariusza.