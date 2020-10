§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Kasa może dokonać odpisu należności w ciężar utworzonego na nią odpisu aktualizującego i przenieść do ewidencji pozabilansowej do czasu jej umorzenia, przedawnienia lub spłaty, w przypadku gdy pozostaje zaklasyfikowana do należności nieściągalnych przez okres co najmniej dwunastu miesięcy oraz gdy wartość netto należności (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) jest równa zeru. Wraz z przeniesieniem należności do ewidencji pozabilansowej kasa przenosi również odpowiadające jej odpisy aktualizujące. Inwentaryzację należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie.";

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Przepisy epizodyczne

§ 31a. Dokonana przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do dnia 31 grudnia 2020 r. zmiana terminu (harmonogramu) spłaty należności, spowodowana skutkami finansowymi, jakie zaistniały u członka kasy z powodu pandemii wirusa wywołującego chorobę COVID-19, będącej na dzień 13 marca 2020 r. należnością regularną w rozumieniu § 2 pkt 21, nie skutkuje powstaniem opóźnienia, o którym mowa w § 2 pkt 21-23, jeżeli łącznie odroczenie spłaty należności w wyniku zmiany terminu (harmonogramu) nie jest dłuższe niż 6 miesięcy. Przepisu § 23 ust. 17 zdanie drugie nie stosuje się.";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) wartości należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na kredyty i pożyczki, w tym skrypty dłużne, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe należności, ze wskazaniem ich wartości bilansowej brutto na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,

i) wartości odpisów aktualizujących przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na odpisy aktualizujące wartość kredytów i pożyczek, w tym skryptów dłużnych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, ze wskazaniem ich wartości na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,";

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. h oraz i w brzmieniu:

"h) wartości należności przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na kredyty i pożyczki, w tym skrypty dłużne, dłużne papiery wartościowe oraz pozostałe należności, ze wskazaniem ich wartości bilansowej brutto na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,

i) wartości odpisów aktualizujących przeniesionych do ewidencji pozabilansowej z podziałem na odpisy aktualizujące wartość kredytów i pożyczek, w tym skryptów dłużnych, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, ze wskazaniem ich wartości na początek roku obrotowego, dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach oraz stanie na koniec roku obrotowego wraz ze wskazaniem okresu przeterminowania,".