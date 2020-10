§ 2.

1. W 2020 r., w przypadku uzasadnionego braku możliwości prowadzenia zajęć seminaryjnych, zgodnie z określonym harmonogramem zajęć seminaryjnych dla każdego roku aplikacji, rada właściwej izby komorniczej może dokonać zmian w harmonogramie, w szczególności co do terminów zajęć seminaryjnych, formy zajęć i wykładowców. Zmiany w harmonogramie rada właściwej izby komorniczej ogłasza na swojej stronie internetowej oraz przesyła do wiadomości Krajowej Radzie Komorniczej i Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

2. W przypadku dokonywania zmian w harmonogramie, na podstawie ust. 1, nie stosuje się przepisu § 6 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1.