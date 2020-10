§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, w których dokonano zmian, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 5, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z dostawców wraz z wnioskiem o pomoc, o którym mowa w § 10.",

b) w ust. 4 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a";

2) w § 10:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie co najmniej dwóch tygodni udostępniania w danym semestrze:",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Liczba wniosków o pomoc, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż dwa w danym semestrze.";

3) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się w przypadku braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b, w związku z zawieszeniem przez dyrektora szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).";

4) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zawiesili zajęcia edukacyjne na czas oznaczony, niezwłocznie powiadamiają o tym:

1) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie szkoły podstawowej - w przypadku szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, o którym mowa w § 4;

2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę dostawcy, z którym zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 - w przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 6.

2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię zawiadomienia, o którym mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

2) informację o zmianie:

a) łącznej liczby dzieci, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1,

b) okresów udostępniania w szkole podstawowej owoców i warzyw lub mleka, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2

- w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1:

1) sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;

2) może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13b. Owoce i warzywa lub mleko dostarczone do szkół podstawowych, o których mowa w § 6, zgodnie z umową zmienioną stosownie do § 8 ust. 3 pkt 5 w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, mogą zostać udostępnione dzieciom, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, uczęszczającym do:

1) klas VI-VIII - w przypadku szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

2) klas III-V - w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych;

3) oddziałów przedszkolnych - w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.";

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.".