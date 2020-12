§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1435 oraz z 2019 r. poz. 21) w § 4 w pkt 11 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Prokuraturę Rejonową Kielce-Zachód w Kielcach dla części miasta Kielce w granicach przebiegających od przecięcia ul. Domaszowskiej ze wschodnią granicą administracyjną miasta, środkiem ul. Domaszowskiej do skrzyżowania z ul. Manifestu Lipcowego, środkiem ul. Manifestu Lipcowego (wraz z budynkami nr 4 przy ul. Manifestu Lipcowego i nr 46/01 przy ul. Kościuszki) do skrzyżowania z al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej (wraz z budynkiem nr 20 "B") do skrzyżowania z ul. Pocieszka, środkiem ul. Pocieszka do przecięcia z rzeką Silnicą, wzdłuż rzeki Silnicy do al. IX Wieków Kielc, środkiem al. IX Wieków Kielc do ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, środkiem ul. 1 Maja do wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Warszawa i wzdłuż linii kolejowej Kraków - Warszawa, a następnie zachodnią i północną granicą administracyjną miasta oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Morawica, Nowiny, Piekoszów i Strawczyn,".