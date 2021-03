Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 25 lutego 2021 r. (poz. 405)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1610 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem";

2) organ właściwy do wydawania, wymiany i unieważniania legitymacji służbowej funkcjonariusza, zwanej dalej "legitymacją", oraz do dokonywania w niej wpisów;

3) przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji;

5) sposób posługiwania się legitymacją.

§ 2. 1. Legitymacja funkcjonariusza zawiera:

1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza, pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby zajmowała ona 70-80% fotografii, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy, otwartymi oczami i zamkniętymi ustami;

2) numer identyfikacyjny funkcjonariusza;

3) imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) (uchylony);1)

5) podpis Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "Szefem CBA";

6) wskazanie terminu ważności;

7) informację o obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielania funkcjonariuszowi niezbędnej pomocy;

8) informację o obowiązku znalazcy legitymacji;

9) numer legitymacji.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szef CBA jest organem właściwym do:

1) wydawania legitymacji funkcjonariuszowi na czas pełnienia służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", niezwłocznie po powołaniu, powierzeniu obowiązków albo mianowaniu;

2) wymiany lub unieważniania legitymacji;

3) dokonywania wpisów w legitymacji.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonywać upoważniony przez Szefa CBA kierownik jednostki organizacyjnej CBA właściwej w sprawach kadrowych.

§ 4. 1. Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2.2) Funkcjonariusz, okazując legitymację, czyni to w sposób przewidziany w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 205), bez przekazywania legitymacji do rąk innej osoby.

§ 5. Funkcjonariusz dba o należyty stan legitymacji, w szczególności chroni ją przed utratą lub zniszczeniem.

§ 6. Legitymacja podlega zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) udzielenia urlopu bezpłatnego albo urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

3) przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

4) zwolnienia ze służby;

5) wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 7. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 8. Legitymacja podlega unieważnieniu przez Szefa CBA w przypadku:

1) jej utraty lub wymiany;

2) zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego.

§ 9. 1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie składa Szefowi CBA notatkę służbową, podając w niej w szczególności datę i okoliczność utraty legitymacji.

2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz niezwłocznie zwraca ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, i składa Szefowi CBA notatkę służbową, zawierającą w szczególności datę i okoliczność jej odzyskania.

§ 10. 1. Funkcjonariusz:

1) nie może odstępować legitymacji innej osobie;

2) na czas wyjazdu zagranicznego deponuje legitymację w jednostce organizacyjnej CBA, w której pełni służbę, chyba że uzyska zgodę kierownika tej jednostki na wywiezienie legitymacji za granicę.

2. Zabrania się przesyłania legitymacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

§ 11. Legitymacje wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz unieważnieniu postanowieniem Szefa CBA w tej sprawie.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 129).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 października 2013 r.3)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

I. Okładka legitymacji

Opis:

Okładka jest wykonana ze skóry w kolorze czarnym. Na okładce jest umieszczony znak

Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

II. Część wewnętrzna legitymacji

Opis:

Część wewnętrzna legitymacji jest zalaminowana w folię zabezpieczającą.

A. Awers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

4. Miejsce na fotografię funkcjonariusza CBA, która będzie nanoszona podczas personalizacji.

5. Napisy drukowane różnym kolorem i krojem czcionki:

1) CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE;

2) NR IDENTYFIKACYJNY;

3) IMIĘ;

4) NAZWISKO;

5) PODPIS SZEFA CBA;

6) DATA WAŻNOŚCI 31.12.2025;

7) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W ZAKRESIE SWOJEGO DZIAŁANIA, SĄ PRAWNIE OBOWIĄZANI DO NIEODPŁATNEGO UDZIELENIA POMOCY FUNKCJONARIUSZOWI CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, KTÓRY MA RÓWNIEŻ PRAWO ZWRACANIA SIĘ O NIEZBĘDNĄ POMOC DO INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, JAK RÓWNIEŻ DO KAŻDEJ OSOBY O UDZIELENIE POMOCY, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA;

8) W PRZYPADKU ZNALEZIENIA TEJ LEGITYMACJI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE DOSTARCZYĆ JĄ DO NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTKI POLICJI. NIEUPRAWNIONE POSŁUGIWANIE SIĘ LEGITYMACJĄ LUB UKRYWANIE ZNALEZIONEJ LEGITYMACJI PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ;

9) NR LEGITYMACJI;

10) sześciocyfrowy numer legitymacji poprzedzony napisem CBA.

B. Rewers

1. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Czarny napis:

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE.

3. Znak Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. poz. 2032), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.