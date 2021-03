§ 12.

1. Test, arkusz do udzielania odpowiedzi na pytania testowe (arkusz odpowiedzi), zadania praktyczne oraz akty prawne lub wyciąg z przepisów prawa są drukowane w liczbie określonej przez przewodniczącego komisji, uwzględniającej przewidywaną liczbę osób przystępujących do poszczególnych etapów egzaminu. Drukowanie i przechowywanie tych materiałów odbywa się w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Arkusze odpowiedzi są opatrzone kolejnymi numerami.

2. Prawidłowość wykonania wydruków testu, zadań praktycznych, a także aktów prawnych lub wyciągów z przepisów prawa nadzoruje przewodniczący zespołu lub upoważniony przez niego członek zespołu.

3. Prawidłowość wykonania wydruków arkusza odpowiedzi nadzoruje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji.

4. Przewodniczący zespołu przekazuje wydrukowane materiały, o których mowa w ust. 2, niezbędne do przeprowadzenia danego etapu egzaminu, odpowiednio wraz z kluczem rozwiązań oraz opisem kryteriów oceny zadań praktycznych przewodniczącemu komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenia każdego z etapów egzaminu, za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Szkoły, w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie. Przekazanie wymaga sporządzenia protokołu, w którym wskazuje się także sposób i miejsce przechowywania materiałów.