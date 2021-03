§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII” w:

a) części „1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli uchyla się lp. 6 i 97,

b) części „2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli po lp. 63 dodaje się lp. 64–70 w brzmieniu:

64 AB-FUBINACA N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(4-flu-orobenzylo)-1H-indazol-3-karboksyamid 65 5F-AMB 5F-AMB-PINACA 2-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu 66 5F-MDMB-PICA 2-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu 67 4F-MDMB-BINACA 2-(1-[(4-fluorobutylo)-1H-indazol-3-ilo]karboksyamid)-3,3-dimetylobutanian metylu 68 4-CMC 4-chlorometkatynon, klefedron 1-(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on 69 HEX-EN N-etyloheksedron, alfa-etyloaminoheksanofenon 2-(etyloamino)-1-fenyloheksan-1-on 70 Alfa-PHP, α-PHP 1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on

c) części „4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P” w tabeli:

– uchyla się lp. 1,

– po lp. 73 dodaje się lp. 74 i 75 w brzmieniu:

74 FLUALPRAZOLAM 8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina 75 ETIZOLAM 4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-9-metylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- α][1,4]diazepina

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY” w części „1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli:

a) uchyla się lp. 6,

b) po lp. 202 dodaje się lp. 203 i 204 w brzmieniu:

203 KROTONYLOFENTANYL (2E)-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydy-

nylo]-2-butenamid 204 WALERYLOFENTANYL NIH 10488 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo)] pentanamid

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”:

a) w części „1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:

– uchyla się lp. 6 i 27,

– po lp. 37 dodaje się lp. 38–52 w brzmieniu:

38 FLUNITRAZOLAM 6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[f] [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepam 39 FLUBROMAZEPAM 7-bromo-5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 40 4-HO-DET 4-hydroksy-N,N-dietylotryptamina 3-[2-(dietyloamino)etylo]-1H-indol-4-ol 41 DPT N,N-dipropylotryptamina 3-[2-(dipropyloamino)etylo]-1H-indol 42 DCK deschloroketamina 2-fenylo-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on 43 AL-LAD 6-allilo-N,N-dietylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid, 6-allil-6-nor-LSD (6aR,9R)-N,N-dietylo-7-prop-2-enylo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo-[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid 44 IP-LSD N,N-dietylo-6-metylo-1-propionylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid, dietyloamid kwasu 1-propionylolizergowego (6aR,9R)-N,N-dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9-tetrahydroindolo-[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid 45 2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina 2-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on 46 4-AcO-DET 4-acetoksy-N,N-dietylotryptamina, 4-acetoksy-DET, etacetyna, etylacybina octan 3-[2-(dietyloamino)etylo]-1H-indol-4-ylu 47 4-AcO-MiPT octan 3-{2-[metylo(propan-2-ylo)amino]etylo}-1H-indol-4-ylu 48 2-Oxo-PCE 2-(etyloamino)-2-fenylocykloheksan-1-on 49 3,4-CFP kleferein 1-(3-chloro-4-fluorofenylo)piperazyna 50 ETAZEN 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N,N-dietylo-1H-benzimidazolo-1-etanoamina 51 IZOTONITAZEN N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etano-

amina 52 NSI-189 (4-benzylopiperyzyn-1-ylo)-(2-(3-metylobutyloamino)pirydyn-3-ylo)metanon

b) tytuł części 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pochodne fentanylu – grupa IV-NPS”,

c) w części 6:

– tytuł części 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Benzodiazepiny – grupa V-NPS”,

– w punkcie 6.2. w lit. g wyrazy „R4 i R3” zastępuje się wyrazami „R6 i R7”,

d) po części 6 dodaje się część 7 w brzmieniu:

„7. Pochodne tryptaminy – grupa VI-NPS

Każdy związek pochodzący od indolo-3-alkiloaminy zawierający w swojej budowie strukturę I o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, a także każdy związek pochodzący od ∆9,10-ergolenu zawierający w swojej budowie strukturę II o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w których w pozycjach Rn, R1, R2, R3, R4, R5 mogą być podstawione atomy lub grupy, zgodnie z opisem w punktach 7.1 i 7.2, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

STRUKTURA I

STRUKTURA II

7.1. W strukturze I:

a) podstawnikami R1 i R2 mogą być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C6), allilowa. Ponadto podstawniki te razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, mogą tworzyć układ cykliczny pirolidyny,

b) podstawnikami R3, R5 mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C3),

c) podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C2),

d) atom wodoru w układzie pierścieniowym grupy indolowej może być podstawiony w pozycjach 4, 5, 6, 7 (jednej lub kilku) podstawnikiem Rn w postaci grupy: metoksylowej, acetoksylowej, hydroksylowej, metylotiolowej i ponadto w pozycji 4 podstawnikiem Rn w postaci grupy dwuwodorofosforanowej.

Podstawnikiem Rn może być również grupa metylenodioksy łącząca dwa sąsiednie atomy węgla w pozycjach 4, 5, 6 lub 7.

7.2. W strukturze II:

a) podstawnikiem R1 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C3), alkilokarbonylowa (do C4),

b) podstawnikiem R2 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C4), allilowa lub prop-2-in-1-ylowa,

c) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy wodoru lub grupy: alkilowa (do C5), cyklopropylowa, allilowa, 1-hydroksyalkilowa (do C2),

ponadto amidowy atom azotu może być częścią układu pierścieniowego: morfolinowego, pirolidynowego lub dimetyloazetydynowego.”.