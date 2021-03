§ 1. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: "a) zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego i dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,"; 2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabele VIII-X otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.