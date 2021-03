Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Sądowi Okręgowemu w Katowicach - z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Sosnowcu;";

2) w § 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie - Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy gospodarcze, sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie;", b) w pkt 11: - uchyla się lit. b, - lit. c otrzymuje brzmienie: "c) Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach: - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich, - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu, - sprawy rejestru zastawów z obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Żorach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach, - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych: Katowice-Zachód w Katowicach, w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Zawierciu,", c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: "33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu - Sądowi Rejonowemu w Dąbrowie Górniczej sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu;".