§ 1. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Sąd Apelacyjny w Katowicach - obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Często-chowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Sosnowcu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;"; 2) w § 2 w pkt 3: a) lit. b otrzymuje brzmienie: "b) Sąd Okręgowy w Częstochowie - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Częstochowie, Lub-lińcu i Myszkowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,", b) lit. d otrzymuje brzmienie: "d) Sąd Okręgowy w Katowicach - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,", c) w lit. e średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: "f) Sąd Okręgowy w Sosnowcu - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;"; 3) w § 3: a) w pkt 4 uchyla się lit. d, b) w pkt 11 uchyla się lit. a, d, e i l, c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: "33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu: a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych, b) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych, c) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla miasta Jaworzno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych, d) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla miasta Sosnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych, e) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzie-niec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;".