Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 11 marca 2021 r. (poz. 563)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

§ 1.1) 1. Rozporządzenie określa zakres obowiązków pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a także innych jednostek organizacyjnych, oraz tryb postępowania w sprawach:

1) zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;

2) wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rektorach - należy przez to rozumieć rektorów uczelni;

3) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;

4) szkołach - należy przez to rozumieć uczelnie, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalne;

5) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 132b ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, dotyczy pracowników, którzy:

1)2) posiadają nadany:

a) przydział mobilizacyjny,

b) pracowniczy przydział mobilizacyjny,

c) przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

d) przydział kryzysowy;

2) zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

3)3) są osobami podlegającymi obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawili się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.

2. Pracodawca w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące pracownika, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4)4) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

5) datę zatrudnienia lub zwolnienia;

6) kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko;

7) nazwę i adres pracodawcy;

8) określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

3. (uchylony).5)

4.6) Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1.7) Obowiązek zawiadamiania przez rektorów i dyrektorów dotyczy studentów lub uczniów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

2. Rektor lub dyrektor w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące studenta lub ucznia, o którym mowa w ust. 1:

1) imię i nazwisko oraz imię ojca;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4)8) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

5) rok studiów (nauki);

6) nazwę i adres szkoły;

7)9) kierunek studiów lub nauki oraz nazwę wydziału uczelni;

8)10) datę przyjęcia do szkoły osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przewidywany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyskania statusu absolwenta uczelni albo ukończenia nauki.

3. (uchylony).11)

4.12) Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1.13) Obowiązek zawiadamiania:

1) przez rektorów uczelni prowadzących następujące kierunki studiów:

a) analityka medyczna,

b) kierunek lekarski,

c) kierunek lekarsko-dentystyczny,

d) pielęgniarstwo,

e) położnictwo,

f) weterynaria,

g) ratownictwo medyczne,

h) psychologia

- dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2) przez dyrektorów szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii - dotyczy również kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

2. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w formie imiennych wykazów kobiet.

3.14) Rektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w imiennym wykazie kobiet podaje dane osobowe osób objętych tym wykazem, o których mowa w art. 48 ust. 3a ustawy.

4. Imienne wykazy kobiet przesyła się wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

5. (uchylony).15)

6.16) Wzór imiennego wykazu kobiet jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Zaświadczenia w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wydają:

1) pracodawcy - w stosunku do osób, o których mowa w § 2 ust. 1, na żądanie tych osób;

2) szkoły - w stosunku do osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na żądanie tych osób;

3)17) jednostki organizacyjne - w stosunku do osób skierowanych do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w art. 132b ust. 1 ustawy, oraz odbywających w tych jednostkach szkolenie (kurs) - na żądanie tych osób.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się również na pisemne żądanie wojskowego komendanta uzupełnień, a w stosunku do osób odbywających czynną służbę wojskową - także dowódcy jednostki wojskowej.

3. W zaświadczeniach wydawanych przez pracodawców podaje się dane, o których mowa w § 2 ust. 2.

4. W zaświadczeniach wydawanych przez szkoły podaje się dane, o których mowa w § 3 ust. 2.

5. W zaświadczeniach wydawanych przez jednostki organizacyjne podaje się miejsce i datę sporządzenia oraz następujące dane osób, których te zaświadczenia dotyczą:

1) nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia;

2) numer PESEL;

3)18) miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

4) datę rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia (kursu);

5) określenie kwalifikacji, jakie zostaną lub zostały nabyte po ukończeniu szkolenia (kursu);

6) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkolenie (kurs);

7) planowany czas ukończenia szkolenia (kursu).

§ 6. 1.19) Zawiadomienia i zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym i czytelnym podpisem z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy, rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. (uchylony).20)

3. W zakresie trybu postępowania przy wydawaniu zawiadomień i zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).

4. Postępowanie w sprawie wydawania zawiadomień i zaświadczeń jest zwolnione z kosztów i opłat administracyjnych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.21)

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 15 czerwca 2004 r.

Załącznik nr 122)

WZÓR - ZAWIADOMIENIE

Załącznik nr 222)

WZÓR - ZAWIADOMIENIE

Załącznik nr 322)

WZÓR - IMIENNY WYKAZ KOBIET

