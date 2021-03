Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: wz. I. Michałek

1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/360 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 109), dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/361 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 112), dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/365 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych i wykończeniach końcówek w niektórych ręcznych silnikach spalinowych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 125) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/366 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu jako stabilizatora termicznego w polichlorku winylu stosowanym w niektórych wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro do analizy krwi i innych płynów i gazów ustrojowych (Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 129).