Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zarządza się, co następuje:

5) dokumenty potwierdzające przebieg prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, w których wyniku uzyskano osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach.

4) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczenia współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa;

2) dokumenty potwierdzające kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata o kierowaniu takim zespołem;

1) dokumenty potwierdzające przebieg badań naukowych lub prac rozwojowych, w których wyniku uzyskano osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

2) prowadzenie prac rozwojowych, w których wyniku nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

b) nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;

4) oświadczenie wydawcy publikacji naukowej lub oświadczenia współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikacji naukowej ? w przypadku współautorstwa.

2) dokumenty zawierające informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

1) dokumenty zawierające informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia doktorantów, promowania kadr dydaktycznych, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

2) dokumenty zawierające informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach.

1) dokumenty zawierające informacje o sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, lub ich kopie.

1) dokumenty zawierające informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

b) opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju;

§ 7.

Nagrodę za całokształt dorobku przyznaje się nauczycielowi akademickiemu, uwzględniając przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów właściwych dla rodzajów działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1, oraz udokumentowanych w sposób określony w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 lub § 5 ust. 2.