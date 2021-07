§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1576 oraz z 2020 r. poz. 1677) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomieszczenie służby dyżurnej;";

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacja o prowadzeniu obserwacji pomieszczeń i rejestrowaniu obrazu jest umieszczona w widocznym miejscu, przy wejściu do strzeżonego ośrodka i na kondygnacjach mieszkalnych strzeżonego ośrodka.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Strzeżony ośrodek może być wyposażony w system umożliwiający przekazywanie komunikatów głosowych.";

3) w § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) łóżka jednoosobowe lub łóżka piętrowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły, taborety lub krzesła bez ostrych krawędzi;";

4) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomieszczenie służby dyżurnej w strzeżonym ośrodku jest wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą połączenie w ramach krajowego systemu powiadamiania alarmowego oraz połączenie z dyżurnym właściwej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.",

b) w ust. 4 po wyrazie "taborety" dodaje się wyrazy "lub krzesła",

c) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) drzwi do umywalni, kabin z urządzeniami natryskowymi i ustępów są wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub w inny nieprzezroczysty, odporny na wilgoć i uderzenia materiał;";

5) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomieszczenie służby dyżurnej;";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W przypadku gdy ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w areszcie pomieszczeń, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3-6 i 10-12, dopuszcza się zlokalizowanie ich poza aresztem, w zespole budynków jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w tym na terenie strzeżonego ośrodka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość wydzielenia w areszcie magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu oraz wydzielenia magazynu do przechowywania czystej i brudnej pościeli oraz zlokalizowania ich poza aresztem, w zespole budynków jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w tym na terenie strzeżonego ośrodka.";

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomieszczenie służby dyżurnej w areszcie może być wyposażone w otwieraną barierę oraz jest wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą połączenie w ramach krajowego systemu powiadamiania alarmowego oraz połączenie z dyżurnym właściwej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.",

b) w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) drzwi do umywalni, kabin z urządzeniami natryskowymi i ustępów wyposaża się w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub w inny nieprzezroczysty, odporny na wilgoć i uderzenia materiał.";

8) w § 19 wyrazy "izby dyżurnej" zastępuje się wyrazami "pomieszczenia służby dyżurnej";

9) w § 21 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w pomieszczeniu służby dyżurnej,";

10) w § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Umieszczony w strzeżonym ośrodku cudzoziemiec, który przebywa w szpitalu jako opiekun hospitalizowanego dziecka, może być żywiony odpłatnie, a koszty jego wyżywienia pokrywa jednostka budżetowa właściwa do żywnościowego zaopatrzenia cudzoziemca.";

11) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 4 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) w § 5:

- po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Cudzoziemcowi można udostępnić, na określony czas, telefon komórkowy, w przypadku gdy nie posiada własnego telefonu komórkowego lub posiadany przez cudzoziemca telefon zawiera funkcję rejestracji obrazu.",

- w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-2a",

c) w § 6 w ust. 3:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) leki i suplementy diety niewiadomego pochodzenia;",

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne służące do rejestracji obrazu.",

d) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) powierzchnię pokoju dla cudzoziemców lub celi mieszkalnej, która nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego cudzoziemca;",

e) w § 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) tryb przyjmowania cudzoziemców przez kierownika strzeżonego ośrodka albo funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu;",

f) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W razie odmowy przyjęcia przez cudzoziemca korespondencji innej niż urzędowa odsyła się ją do nadawcy lub przekazuje do depozytu cudzoziemca w przypadku, gdy:

1) korespondencja nie zawiera adresu nadawcy;

2) cudzoziemiec nie posiada środków finansowych lub nie wyraża zgody na pokrycie kosztów zwrotu korespondencji.",

g) w § 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do depozytu cudzoziemca mogą być przekazane produkty żywnościowe, leki i suplementy diety oraz wyroby tytoniowe z wyłączeniem produktów żywnościowych o krótkim terminie ważności, które poddaje się utylizacji.",

h) w § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zgodę na wydanie cudzoziemcowi z depozytu leków lub suplementów diety wydaje lekarz.",

i) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. W przypadku gdy dalszy pobyt cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie mógłby spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, decyzję o skierowaniu cudzoziemca do szpitala lub podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne podejmuje lekarz lub członek wezwanego zespołu ratownictwa medycznego kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, o czym niezwłocznie powiadamia kierownika strzeżonego ośrodka albo funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu.".