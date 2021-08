§ 3.

1. Reklamacja zawiera:

1) imię i nazwisko nadawcy albo adresata, zwanego dalej "reklamującym", lub jego nazwę lub firmę;

2) adres do korespondencji lub adres siedziby reklamującego oraz jego adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli posiada taki adres;

3) adres poczty elektronicznej reklamującego, na który ma być doręczana korespondencja, jeżeli posiada taki adres;

4) datę sporządzenia reklamacji;

5) przedmiot reklamacji;

6) datę nadania przesyłki, której dotyczy reklamacja;

7) numer przesyłki, której dotyczy reklamacja;

8) uzasadnienie reklamacji;

9) żądaną kwotę odszkodowania - w przypadku gdy reklamujący żąda odszkodowania;

10) potwierdzenie nadania przesyłki;

11) wykaz załączonych dokumentów.

2. Reklamacja wnoszona na piśmie w postaci papierowej zawiera własnoręczny podpis reklamującego.

3. Do reklamacji wnoszonej przez adresata dołącza się oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się praw do dochodzenia roszczeń, o ile przesyłka nie została jeszcze odebrana. Oświadczenie to zawiera datę nadania i numer przesyłki, której dotyczy zrzeczenie.

4. Do reklamacji mogą zostać dołączone dodatkowe dowody wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

5. Reklamujący, wnosząc reklamację, może zadeklarować, że nie wyraża zgody na przesyłanie korespondencji, o której mowa w § 14 ust. 1, na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej.