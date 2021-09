§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) w § 13zl:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym:

1) kwartale albo

2) okresie 12 miesięcy - w przypadku producenta świń, który w tym okresie zwiększył produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej produkcji świń z trzech lat poprzedzających okres, za który jest składany wniosek, a w przypadku gdy utrzymuje świnie w okresie krótszym niż trzy lata - w stosunku do średniej rocznej produkcji świń z całego okresu poprzedzającego okres, za który jest składany wniosek

- począwszy od czwartego kwartału 2020 r. - do wysokości obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11-13.";

2) w ust. 9:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskazanie kwartałów albo okresu 12 miesięcy, w których producent świń ubiegający się o pomoc uzyskał obniżone dochody ze sprzedaży świń;",

b) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) określające kwotę obniżonego dochodu ze sprzedaży świń z danej siedziby stada za kwartały albo okres 12 miesięcy, za które jest składany wniosek.";

3) w ust. 10 w pkt 1 po wyrazach "ust. 11" dodaje się wyrazy "i 11a";

4) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. W przypadku producenta świń, który zwiększył produkcję świń, kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez tego producenta ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 6, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach a iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku i:

1) średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo

2) średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.".