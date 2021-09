§ 8.

1. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów albo chorążych, jeżeli posiada:

1) kwalifikacje wskazane w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie, potwierdzone praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej, oraz posiada co najmniej jedną ze wskazanych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym lub

2) kwalifikacje wskazane w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie oraz co najmniej 4-letnią praktykę zawodową związaną z wykorzystaniem co najmniej jednej ze wskazanych w części III załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym.

2. Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy absolwenta uczelni wojskowej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:

1) bezpośrednio po ukończeniu nauki w uczelni wojskowej albo

2) w okresie do lat 3 od ukończenia nauki w uczelni wojskowej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

3. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy w korpusie podoficerów spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie podoficerów, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż 2 lata.

4. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.