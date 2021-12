Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2379

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339, z 2019 r. poz. 398 oraz z 2021 r. poz. 474) w § 4 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a, w terminie do 5. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację.".