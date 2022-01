Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 109

Załącznik nr 3

ZAKRES, SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ORAZ OCENY WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO KOMÓRKI WŁAŚCIWEJ W SPRAWACH PROWADZENIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH LUB KOMÓRKI WŁAŚCIWEJ DO SPRAW WSPARCIA DZIAŁAŃ BOJOWYCH

I. Ogólne założenia do przeprowadzania testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej ubiegających się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych lub komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych, zwanego dalej "testem sprawności fizycznej".

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza się odrębnie dla kandydatów do służby w komórce właściwej w sprawach:

1) prowadzenia działań bojowych;

2) wsparcia działań bojowych.

2. Test sprawności fizycznej kandydat do służby wykonuje w stroju określonym w opisie próby. Niedopuszczalne jest podczas testu sprawności fizycznej noszenie biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.

3. Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka. Rozgrzewkę przeprowadza kandydat do służby indywidualnie przed każdą próbą sprawnościową.

4. Test sprawności fizycznej poprzedzony jest pokazem sposobu wykonania prób sprawnościowych, realizowanym przez członka zespołu powołanego do jego przeprowadzenia.

II. Test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby ubiegających się o przyjęcie do służby w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych.

1. Test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych składa się z trzynastu prób sprawnościowych, przeprowadzanych w jednym dniu:

1) pływanie na dystansie 200 m;

2) pływanie pod wodą na dystansie 25 m;

3) skok z wieży basenowej do wody;

4) pokonanie toru przeszkód;

5) wspinanie się po linie;

6) bieg w czasie 12 minut;

7) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce;

8) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku);

9) uginanie ramion w podporze na poręczach;

10) siady z leżenia w czasie 2 minut;

11) wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut;

12) ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze;

13) próba wysokościowa.

W przypadku niezaliczenia próby sprawnościowej wymienionej w punktach od 1 do 13, kandydat do służby uzyskuje wynik negatywny z testu sprawności fizycznej.

2. Miejsce, sposób i ocena wykonania prób sprawnościowych:

1) pływanie na dystansie 200 m:

Miejsce: pływalnia kryta lub otwarta.

Sprzęt i pomoce: stoper.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Na miejsce" przyjmuje dowolną pozycję startową na słupku startowym. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby wykonuje dowolny skok do wody i przepływa dowolnym stylem pływackim dystans 200 m. Kandydat do służby dotyka dowolną częścią ciała ściany basenu przy nawrocie po pokonaniu odcinka. Próbę sprawnościową należy wykonywać w sposób ciągły, bez zatrzymywania się. Niedozwolone jest chodzenie po dnie. Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju pływackim i czepku, okularach do pływania albo masce do nurkowania. Dopuszcza się korzystanie z zacisku na nos.

Chwytanie się krawędzi basenu lub lin oddzielających tory pływackie, chodzenie po dnie albo nieprzepłynięcie dystansu 200 m kończy próbę sprawnościową i kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: wynik próby sprawnościowej stanowi czas pokonania dystansu 200 m z dokładnością do 0,1 sekundy. Próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po przepłynięciu 200 m w czasie nieprzekraczającym 4 minut i 30 sekund.

2) pływanie pod wodą na dystansie 25 m:

Miejsce: pływalnia kryta lub otwarta.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę "Na miejsce" wchodzi do wody na wyznaczonym torze. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy, kandydat zanurza się, odbija się od ściany basenu i płynie zanurzony dystans 25 m. Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju pływackim i czepku, okularach do pływania albo masce do nurkowania. Dopuszcza się korzystanie z zacisku na nos.

Wynurzenie jakiejkolwiek części ciała z wody, chodzenie po dnie albo nieprzepłynięcie pod wodą dystansu 25 m kończy próbę sprawnościową i kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po przepłynięciu pod wodą 25 m.

3) skok z wieży basenowej do wody:

Miejsce: pływalnia kryta lub otwarta wyposażona w wieżę basenową.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: skok wykonuje się na nogi, z wysokości 10 m od lustra wody. Na komendę "Na miejsce" kandydat do służby wchodzi na wieżę, podchodzi do miejsca wskazanego przez prowadzącego, na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby wykonuje skok na nogi do wody (utrzymanie ciała w pozycji pionowej z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała, głowa ustawiona w przedłużeniu kręgosłupa, wzrok skierowany przed siebie). Po skoku wynurza się i dowolnym stylem pływackim podpływa do drabinek. Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju pływackim i czepku, okularach do pływania albo do nurkowania. Dopuszcza się korzystanie z zacisku na nos.

Ocena: próba sprawnościowa zaliczona jest po wykonaniu skoku w czasie 5 sekund po komendzie prowadzącego albo sygnale dźwiękowym.

4) pokonanie toru przeszkód:

Miejsce: tor przeszkód, w skład którego wchodzą: wieża, mur podwójny, linowy most wiszący, zasieki z drutu kolczastego, drążek gimnastyczny, skoki z przysiadem (żabki), równoważnia stała (drewniana kładka), rów I, wisząca drabinka pozioma, ściana z opon, przeszkoda zbudowana z pięciu poziomych belek umocowanych na różnych wysokościach, ściana strażacka z liną, pochylnia z liną, murowana ściana, przeszkoda zbudowana z trzynastu poziomych belek umocowanych na tej samej wysokości, metalowy płot, równoważnia ruchoma, rów II, poręcze symetryczne, betonowy krąg.

Sprzęt i pomoc: stoper.

Kandydat do służby pokonuje tor przeszkód dwukrotnie w czasie nieprzekraczającym 16 minut.

Tor przeszkód przedstawiony jest w postaci graficznej za pomocą schematu





Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Gotów" podchodzi do pierwszej przeszkody - wieży (będącej jednocześnie miejscem startu), zgłasza gotowość prowadzącemu przez podniesienie ręki. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna pokonywanie toru przeszkód z zachowaniem ustalonej kolejności pokonywanych przeszkód:

a) wieża - kandydat do służby wspina się po metalowych szczeblach drabinki bocznej na drugie piętro wieży. Po wejściu chwyta umieszczoną linę i dowolną techniką schodzi po linie do poziomu ziemi. Następnie przez otwór okienny znajdujący się najniżej przechodzi na drugą stronę ściany wieży;





b) mur podwójny - kandydat do służby przeskakuje pierwszą murowaną przeszkodę, następnie przez otwór okienny pokonuje drugą murowaną przeszkodę;





c) linowy most wiszący - kandydat do służby wspina się dowolną techniką po otworach w filarze na wieżę mostu linowego, następnie przechodzi po linie na drugą stronę (dwie liny umocowane na górze służą do utrzymania równowagi, dolna lina służy do przejścia) i schodzi po filarze mostu dowolną techniką;

d) zasieki z drutu kolczastego - kandydat do służby przeczołguje się (posuwa się naprzód w pozycji na brzuchu) dowolnym sposobem pod przeszkodą;

e) drążek gimnastyczny - kandydat do służby z rozbiegu wykonuje wyskok do półzwisu (zwisu), przechodzi do podporu przodem lub tyłem przez przeniesienie nóg i środka ciężkości ciała ponad osią chwytu ramion (wymyk na drążku);





f) skoki z przysiadem (żabki) - kandydat do służby pokonuje oznaczoną odległość 28,5 m metodą przysiad, skok, przysiad. Ćwiczenie rozpoczyna i kończy przysiadem;

g) równoważnia stała (drewniana kładka) - kandydat do służby przebiega po drewnianej kładce i na jej końcu zeskakuje na podłoże;

h) rów I - kandydat do służby przeskakuje rów;

i) wisząca drabinka pozioma - kandydat do służby z rozbiegu wykonuje wyskok, przechodzi w zwisie przez szczeble drabiny, bez kontaktu z podłożem. Obowiązkowe jest dotknięcie pierwszego i ostatniego szczebla;





j) ściana z opon - kandydat do służby wspina się dowolną techniką po oponach połączonych łańcuchami, przechodzi przez górną belkę ściany, następnie schodzi (dowolną techniką) ze ściany;

k) przeszkoda zbudowana z pięciu poziomych belek umocowanych na różnych wysokościach - kandydat do służby pokonuje belki przeplotami bokiem (raz nad, raz pod belką), zaczynając od najniżej do najwyżej umocowanej, następnie biegnie do stojaka, okrąża go i dobiega do kolejnej przeszkody;

l) ściana strażacka z liną - kandydat do służby wspina się za pomocą liny dowolną techniką na parapet okienny, przebiega po równoważni stałej i zeskakuje na jeden, a następnie na drugi próg, które stanowią betonowe kręgi i zeskakuje na ziemię;

m) pochylnia z liną - kandydat do służby wbiega na pochylnię, chwyta linę i przemieszcza się w zwisie na pomost ruchomy, przebiega po nim (utrzymując równowagę) i zeskakuje;





n) murowana ściana - kandydat do służby pokonuje przeszkodę górą przy użyciu dowolnej techniki;

o) przeszkoda zbudowana z trzynastu poziomych belek umocowanych na tej samej wysokości - kandydat do służby pokonuje górą każdą belkę, stosując dowolną technikę;

p) metalowy płot - kandydat do służby pokonuje płot górą, stosując dowolną technikę;

q) równoważnia ruchoma - kandydat do służby przebiega po równoważni ruchomej i zeskakuje na jej końcu;

r) rów II - kandydat do służby wskakuje do rowu i wyskakuje z niego dowolną techniką;

s) poręcze symetryczne - kandydat do służby robi wyskok przed przednimi podporami żerdzi, chwytając za żerdzie, i pokonuje dystans w podporze na wyprostowanych ramionach po żerdziach poręczy między podporami, kończąc próbę zeskokiem za tylnymi podporami;

t) betonowy krąg - stanowisko końcowe - kandydat do służby wskakuje do betonowego kręgu umieszczonego w ziemi i wyskakuje z niego dowolną techniką.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym dostosowanym do warunków atmosferycznych.

Przeszkody wchodzące w skład toru przeszkód kandydat do służby pokonuje samodzielnie. W przypadku niepokonania przeszkody wchodzącej w skład toru przeszkód, kandydat do służby pokonuje ją aż do skutku.

Niepokonanie chociażby jednej z przeszkód wchodzących w skład toru przeszkód kończy próbę sprawnościową i kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po dwukrotnym pokonaniu w określonej kolejności toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 16 minut.

5) wspinanie się po linie:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna, tor przeszkód.

Sprzęt i pomoce: lina zawieszona na poziomej belce z oznaczonym znakiem na wysokości 6 m od podłoża, stoper.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: na komendę "Gotów" kandydat do służby przyjmuje dowolną pozycję startową (bez dotykania liny). Na komendę "Start" albo sygnał dźwiękowy kandydat do służby chwyta linę i wspina się po niej bez pomocy nóg do momentu, w którym dotknie jedną dłonią znaku umieszczonego na linie. Następnie bez pomocy nóg schodzi do pozycji startowej. W czasie 5 sekund od momentu dotknięcia nogami podłoża kandydat powtarza ćwiczenie. Następnie przy wykorzystaniu nóg schodzi do pozycji startowej. Kandydat do służby wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Niewykonanie dwóch wejść albo wykonanie tylko jednego wejścia do miejsca oznaczonego znakiem kończy próbę i kandydat uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po dwukrotnym wejściu po linie do miejsca oznaczonego znakiem.

6) bieg w czasie 12 minut:

Miejsce: bieżnia. Trasa biegu pozbawiona wzniesień, twarde podłoże. Wskazane jest wytyczenie zamkniętego toru.

Sprzęt i pomoce: stoper, taśma miernicza.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Na miejsce" podchodzi do linii startu. Staje w dowolnej pozycji w odległości 1 m od linii startu. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie. W trakcie biegu prowadzący liczy i notuje okrążenia pokonane przez kandydata. Po upływie 12 minut prowadzący próbę sprawnościową daje sygnał do jej zakończenia i kandydat do służby zatrzymuje się w miejscu i czeka do czasu, gdy prowadzący odnotuje osiągniętą przez niego odległość. Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym dostosowanym do warunków atmosferycznych.

Ocena: wynik próby sprawnościowej stanowi liczba metrów przebiegniętych w czasie 12 minut. Metry zapisywane są z dokładnością do 10 metrów na niekorzyść kandydata (np. 2678 m zapisuje się jako 2670 m). Próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po przebiegnięciu nie mniej niż 2800 m.

7) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna lub siłownia.

Sprzęt i pomoce: waga osobowa, ławeczka, stojaki, gryf, zaciski, krążki obciążające gryf (2 × 1,25 kg, 2 × 2,5 kg, 2 × 5 kg, 2 × 10 kg, 2 × 20 kg, 2 × 25 kg), magnezja lub talk; niezbędna jest asekuracja kandydata podczas próby sprawnościowej.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby w stroju i obuwiu sportowym zostaje zważony w celu ustalenia masy ciała. Następnie na gryf zakładane jest obciążenie tak, aby sztanga miała ciężar równy masie ciała kandydata do służby (w zaokrągleniu do 2,5 kg na niekorzyść kandydata, np. masa ciała = 83 kg, ciężar sztangi = 85 kg). Na komendę ,,Gotów" kandydat do służby po zajęciu pozycji leżenia tyłem na ławeczce chwyta gryf na szerokość ramion, zdejmuje sztangę ze stojaków i unosi ją, utrzymując pełny wyprost ramion. Na komendę ,,Ćwicz" opuszcza sztangę i dotyka gryfem do klatki piersiowej, następie wypycha (wyciska) sztangę do pełnego wyprostu ramion w stawach łokciowych (pierwsze powtórzenie). Ćwiczenie powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas wykonania próby sprawnościowej niedozwolone jest odbijanie gryfu od klatki piersiowej, żadna stopa nie może zostać oderwana od podłoża, pośladki i łopatki muszą przylegać do ławeczki. Wykonanie ćwiczenia niezgodnie z opisem powoduje niezaliczenie danego powtórzenia.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 6 powtórzeń (wyciśnięć).

8) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku):

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna lub siłownia.

Sprzęt i pomoce: drążek gimnastyczny, magnezja lub talk.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę "Gotów" wyskakuje do zwisu, chwytając drążek (nachwytem), o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "Ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej wysokości drążka i wraca do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Kandydat do służby podciągnięcia na drążku powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas wykonywania ćwiczenia niedozwolona jest praca nóg i tułowia. Jeżeli kandydat do służby wykona podciągnięcie na drążku niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia. Kontakt kandydata z podłożem kończy próbę sprawnościową.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 15 podciągnięć na drążku.

9) uginanie ramion w podporze na poręczach:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna lub siłownia. Sprzęt i pomoce: poręcze symetryczne, magnezja lub talk.

Sposób przeprowadzenia próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę

"Gotów" wykonuje podpór na poręczach z wyprostowanymi ramionami (pozycja wyjściowa) bez kontaktu z podłożem. Na komendę "Ćwicz" kandydat do służby rozpoczyna uginanie ramion do momentu przekroczenia kąta 90 stopni w stawach łokciowych (barki powinny znaleźć się poniżej łokci), następnie prostuje ramiona w stawach łokciowych i wraca do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Uginanie ramion w podporze na poręczach kandydat powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas próby sprawnościowej dozwolona jest praca nóg i tułowia, bez kontaktu z podłożem. Jeżeli kandydat wykona uginanie ramion w podporze na poręczach niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia. Kontakt kandydata do służby z podłożem kończy próbę sprawnościową.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 25 powtórzeń uginania ramion w podporze na poręczach.

10) siady z leżenia w czasie 2 minut:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna, siłownia. Sprzęt i pomoce: materac lub mata, stoper.

Sposób przeprowadzenia próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę

"Gotów" przyjmuje pozycję w leżeniu tyłem (na plecach) na materacu, ugina nogi w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na szerokość bioder w taki sposób, aby całą powierzchnią dotykały podłoża, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Osoba pomagająca stabilizuje stopy kandydata do służby poprzez ich docisk do podłoża. Na komendę "Ćwicz" włączany jest stoper, a kandydat do służby wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (pierwsze powtórzenie) i natychmiast powraca do leżenia, tak aby łokcie dotknęły do podłoża i znowu wykonuje siad. Czynność tę powtarza w czasie 2 minut. Podczas wykonania próby sprawnościowej niedozwolone jest unoszenie bioder. Jeżeli kandydat do służby wykona siad z leżenia niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu przez kandydata do służby prawidłowo nie mniej niż 80 powtórzeń siadów z leżenia w czasie 2 minut.

11) wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut: Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna lub siłownia.

Sprzęt i pomoce: stoper, podest o wysokości 50 cm, krążek o ciężarze 20 kilogramów. Sposób przeprowadzenia próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę

"Gotów" staje przed podestem, w odległości 50 cm, obie stopy znajdują się na podłożu, trzymając w dowolny sposób krążek o ciężarze 20 kilogramów. Na komendę "Ćwicz" włączany jest stoper, a kandydat do służby wchodzi na podest (obie stopy znajdują się na podeście), następnie prostuje sylwetkę (pełny wyprost ciała) i wraca do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Czynność tę powtarza w czasie 2 minut. Podczas wykonywania powtórzeń wejść na podest z obciążeniem niedozwolone jest pochylanie tułowia do przodu. Jeżeli kandydat do służby wykona wejście na podest z obciążeniem niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 35 powtórzeń wejść na podest z obciążeniem w czasie 2 minut.

12) ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna, wyposażone w matę albo równe i płaskie podłoże.

Sprzęt i pomoce: stoper, kask ochronny do sportów walki, rękawice bokserskie.

Kandydat do służby zaopatruje się we własnym zakresie w ochraniacz na zęby.

Sposób wykonania próby sprawnościowej:

Próba sprawnościowa obejmuje trzy części.

Pierwsza część polega na przeprowadzeniu rozgrzewki oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych, które dysponuje prowadzący, czas trwania - 60 minut.

W drugiej części, trwającej 30 minut, przeprowadza się walkę szkolną w pozycji stojącej, w kontakcie z przeciwnikiem (formę kontaktu określa prowadzący), wykorzystywane są techniki bokserskie (postawa stojąca - formuła nastawiona głównie na szybkość i koordynację wykonywanych przez kandydata do służby technik bokserskich). Na komendę "Ćwicz" kandydaci rozpoczynają walkę z wykorzystaniem uderzeń rękoma. Siłę i dynamikę oraz miejsce zadawania ciosów określa prowadzący. Ćwiczenie jest przerywane każdorazowo gdy prowadzący zauważy zbyt mocno zadawane ciosy.

W trzeciej części, trwającej 30 minut, przeprowadza się walkę w parterze (formuła nastawiona głównie na stosowanie chwytów judo, samoobrony i zapaśniczych wykonywanych przez kandydata do służby w kontakcie fizycznym). Walkę w parterze odbywa się bez rękawic bokserskich, przy wykorzystaniu technik judo, samoobrony i zapaśniczych pozwalających na pełną kontrolę przeciwnika (bez technik dźwigni, duszenia oraz zadawania ciosów). Ćwiczenie jest przerywane każdorazowo gdy prowadzący zauważy stosowanie technik dźwigni, duszenia i zadawanie ciosów. Na komendę "Zmiana" albo sygnał dźwiękowy następuje zmiana przeciwnika. Zmiana partnerów następuje co minutę.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym z indywidualnym ochraniaczem na zęby.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną gdy kandydat do służby w trakcie jej realizacji nie zrezygnuje z ćwiczeń, które wykonywane są w pierwszej części, oraz walk, które prowadzi się w drugiej i trzeciej części próby sprawnościowej.

13) próba wysokościowa: Miejsce: wieża wysokościowa.

Sprzęt i pomoce: uprząż, lonża, karabinki, przyrządy do zjazdu, przyrządy do wchodzenia po linie, przyrządy do asekuracji, kask, liny alpinistyczne, taśmy alpinistyczne do budowania stanowisk, przyrządy samozaciskowe, bloczek alpinistyczny, stop rolka, drabinka speleo, stoper.

Przeprowadzenie próby sprawnościowej wymaga przygotowania miejsca na wieży wysokościowej o wysokości 10 m oraz stanowiska zjazdowego przy wykorzystaniu napiętej liny alpinistycznej nośnej rozpiętej między dwoma stanowiskami położonymi na różnej wysokości (kolejka tyrolska), stanowiska do wspinania (drabinka speleo) oraz stanowiska asekuracyjnego.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby zakłada kask, uprząż i wpinany jest w stanowisko asekuracyjne, podchodzi do stanowiska do wspinania, które jednocześnie jest miejscem startu. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy wspina się (po drabince speleo) na wieżę wysokościową. Po wejściu przechodzi do stanowiska zjazdowego (kolejki tyrolskiej), zajmuje wskazane przez prowadzącego miejsce i zgłasza gotowość do skoku. Na komendę ,,Skok" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby wykonuje skok i zjeżdża w dół.

Kandydat do służby wykonuje próbę wysokościową w stroju i obuwiu sportowym dostosowanym do warunków atmosferycznych.

Niewykonanie skoku w czasie 5 sekund kończy próbę sprawnościową i kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu skoku w czasie 5 sekund od komendy prowadzącego albo sygnału dźwiękowego.

III. Test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby ubiegających się o przyjęcie do służby do komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych.

1. Test sprawności fizycznej do komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych składa się z czterech prób sprawnościowych przeprowadzonych w czasie jednego dnia w następującej kolejności:

1) pływanie na dystansie 50 m;

2) bieg na dystansie 1000 m;

3) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku);

4) siady z leżenia w czasie 1 minuty.

2. Sposób wykonania prób sprawnościowych testu sprawności fizycznej:

1) pływanie na dystansie 50 m:

Miejsce: pływalnia kryta lub otwarta.

Sprzęt i pomoce: stoper.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Na miejsca" przyjmuje dowolną pozycję (startową) na słupku startowym. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby wykonuje skok dowolnym sposobem do wody i przepływa dowolnym stylem pływackim dystans 50 m. Kandydat do służby dotyka dowolną częścią ciała ściany basenu przy nawrocie po pokonaniu odcinka (próbę należy wykonywać w sposób ciągły, bez zatrzymywania się).

Kandydat do służby wykonuje próbę w stroju pływackim i czepku, okularach do pływania albo masce do nurkowania. Dopuszcza się korzystanie z zacisku na nos.

Chwytanie się krawędzi basenu lub lin oddzielających tory pływackie, chodzenie po dnie albo nieprzepłynięcie dystansu 50 m kończy próbę sprawnościową i kandydat do służby uzyskuje negatywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Ocena: wynik próby sprawnościowej stanowi czas pokonania dystansu 50 m z dokładnością do 0,1 sekundy. Próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po przepłynięciu 50 m w czasie nieprzekraczającym 1 minuty i 30 sekund.

2) bieg na dystansie 1000 m:

Miejsce: bieżnia. Trasa biegu pozbawiona wzniesień, twarde podłoże. Wskazane jest wytyczenie zamkniętego toru.

Sprzęt i pomoce: stoper, taśma miernicza.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Na miejsce" podchodzi do linii startu. Staje w dowolnej pozycji w odległości 1 m od linii startu. Na komendę ,,Start" albo sygnał dźwiękowy włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg. Zakończenie biegu następuje po przebiegnięciu dystansu 1000 m.

Kandydat do służby wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym dostosowanym do warunków atmosferycznych.

Ocena: wynik próby sprawnościowej stanowi pokonanie odległości 1000 m w czasie nieprzekraczającym 5 minut i 30 sekund.

3) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku):

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna, siłownia.

Sprzęt i pomoce: drążek gimnastyczny, magnezja lub talk.

Sposób wykonania próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę "Gotów" wyskakuje do zwisu, chwytając drążek (nachwytem), o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę "Ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej wysokości drążka i wraca do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Kandydat do służby podciągnięcia na drążku powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas wykonywania ćwiczenia niedozwolona jest praca nóg i tułowia. Jeżeli kandydat do służby wykona podciągnięcie na drążku niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia. Kontakt kandydata do służby z podłożem kończy próbę sprawnościową.

Kandydat do służby wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 4 podciągnięć na drążku.

4) siady z leżenia w czasie 1 minuty:

Miejsce: obiekt sportowy, sala gimnastyczna, siłownia. Sprzęt i pomoce: materac lub mata, stoper.

Sposób przeprowadzenia próby sprawnościowej: kandydat do służby na komendę ,,Gotów" przyjmuje pozycję leżenia tyłem (na plecach) na materacu, ugina nogi w kolanach pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na szerokość bioder w taki sposób, aby całą powierzchnią dotykały podłoża, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Osoba pomagająca stabilizuje stopy kandydata do służby poprzez ich docisk do podłoża. Na komendę "Ćwicz" kandydat do służby wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (pierwsze powtórzenie) i natychmiast powraca do leżenia, tak aby dotknąć łokciem do podłoża i znowu wykonuje siad. Czynność tę powtarza w czasie 1 minuty. Podczas wykonywania próby niedozwolone jest unoszenie bioder. Jeżeli kandydat do służby wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, powoduje to niezaliczenie danego powtórzenia. Kandydat wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: próba sprawnościowa uznana jest za zaliczoną po wykonaniu prawidłowo nie mniej niż 30 powtórzeń siadów z leżenia w czasie 1 minuty.

IV. Kryteria oceny prób sprawnościowych testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby ubiegających się o przyjęcie do służby w komórkach właściwych w sprawach prowadzenia działań bojowych

Lp. Rodzaj próby sprawnościowej Jednostka pomiaru Liczba punktów 5 4 3 2 1 1 Pływanie na dystansie 200 m minuta i sekunda 4:10 i poniżej 4:11-4:15 4:16-4:20 4:21-4:25 4:26-4:30 2 Pływanie pod wodą na dystansie 25 m - zal. - - - - 3 Skok z wieży basenowej do wody - zal. - - - - 4 Pokonywanie toru przeszkód minuta i sekunda 14:40 i poniżej 14:41- 15:00 15:01- 15:20 15:21- 15:40 15:41- 16:00 5 Wspinanie się po linie - zal. - - - - 6 Bieg w czasie 12 minut metr 3200 i powyżej 3199- 3100 3099- 3000 2999- 2900 2899- 2800 7 Wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce liczba powtórzeń 14 i powyżej 13-12 11-10 9-8 7-6 8 Uginanie ramion w zwisie na drążku - podciąganie na drążku liczba powtórzeń 23 i powyżej 22-21 20-19 18-17 16-15 9 Uginanie ramion w podporze na poręczach liczba powtórzeń 33 i powyżej 32-31 30-29 28-27 26-25 10 Siady z leżenia w czasie 2 minut liczba powtórzeń 100 i powyżej 99-95 94-90 89-85 84-80 11 Wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut liczba powtórzeń 47 i powyżej 46-44 43-41 40-38 37-35 12 Ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze - zal. - - - - 13 Próba wysokościowa - zal. - - - -

V. Kryteria oceny prób sprawnościowych testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby ubiegających się o przyjęcie do służby w komórkach właściwych do spraw wsparcia działań bojowych