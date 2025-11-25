REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1618
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 6 listopada 2025 r.
w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego przekazywanego Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy
Na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 901) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz. U. poz. 1113), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 303).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 6 listopada 2025 r. (Dz. U. poz. 1618)
WZÓR SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO
- Data ogłoszenia: 2025-11-25
- Data wejścia w życie: 2026-01-31
- Data obowiązywania: 2026-01-31
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie szczegółowego sposobu sporządzania, aktualizacji i przekazywania programu naprawczego oraz szczegółowego zakresu i formatu informacji zawartych w tym programie
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2025 r. w sprawie państw, których obywateli mogą dotyczyć oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego prawa do zakwaterowania
REKLAMA