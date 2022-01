Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 116

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji (Dz. U. poz. 2006 oraz z 2019 r. poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) posiadane doświadczenie, wiedzę i umiejętności przydatne do pełnienia służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.";

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Komendant Główny Policji, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw zarządza sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.".