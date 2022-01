Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 175

§ 1.

1. Schronisko dla zwierząt, zwane dalej "schroniskiem", powinno być zlokalizowane w odległości co najmniej:

1) 150 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska do:

a) budynków mieszkalnych,

b) obiektów użyteczności publicznej,

c) zakładów utrzymujących zwierzęta zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającym i uchylającym niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)),

d) zakładów, w których prowadzi się działalność w zakresie:

- produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,

- wytwarzania pasz,

- określonym w art. 23 ust. 1 lit. a lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)),

e) rzeźni,

f) ogrodów zoologicznych,

g) ośrodków rehabilitacji zwierząt,

h) azyli dla zwierząt;

2) 500 m, mierzonej jako najkrótszy odcinek od obiektów budowlanych schroniska do ujęć wody przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się:

1) w odniesieniu do odległości schroniska od budynków, obiektów, zakładów, rzeźni, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt, azyli dla zwierząt lub ujęć wody, o których mowa w ust. 1, które powstały, zostały zarejestrowane lub zatwierdzone lub zostały zlokalizowane po rozpoczęciu prowadzenia działalności przez schronisko;

2) jeżeli schronisko jest przeznaczone dla maksymalnie 15 zwierząt, przy czym samica - suka lub kotka - z potomstwem przed odsadzeniem jest liczona jako jedno zwierzę.

3. Wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli uzyskano pozytywną opinię hydrologa, przygotowaną na podstawie analiz hydrogeologicznych lub hydrologicznych, dotyczącą wpływu schroniska na jakość ujmowanych wód, z tym że odległość od obiektów budowlanych schroniska do ujęcia wody przeznaczonego do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie może być mniejsza niż 150 m.