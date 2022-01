Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 215

"2) wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych lub utrzymujący stałą gotowość do ich pełnienia";

§ 2.

Funkcjonariusz mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisko służbowe, które przepisami niniejszego rozporządzenia zostało zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego w dotychczasowej wysokości, do czasu uzyskania na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prawa do uposażenia zasadniczego co najmniej w takiej samej wysokości.