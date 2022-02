Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 286

§ 4.

1. Zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia powołania sporządza protokół, w którym dokonuje ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania albo odmawia ustalenia tego prawa.

2. W celu ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania albo odmowy ustalenia tego prawa zespół, o którym mowa w § 2 ust. 1, podejmuje niezbędne czynności, w szczególności może podejmować działania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

3. Sporządzenie protokołu w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 z powodu uzasadnionych przeszkód lub trudności wymaga podania w protokole przyczyn tego opóźnienia.

4. Protokół zawiera:

1) imię i nazwisko strażaka ratownika OSP;

2) nazwę i adres jednostki ochotniczej straży pożarnej, której strażak ratownik OSP jest członkiem;

3) datę i miejsce wypadku;

4) opis okoliczności i przyczyn wypadku ustalonych w protokole powypadkowym oraz dokumenty i meldunki sporządzone w związku z prowadzonym działaniem ratowniczym, prowadzoną akcją ratowniczą, prowadzonym szkoleniem lub ćwiczeniem;

5) rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania oraz określenie ich wysokości;

6) uzasadnienie w przypadku odmowy przyznania rekompensaty albo wyrównania;

7) podpisy członków zespołu.

5. Jeżeli członkowie zespołu powzięli wątpliwości co do danych zawartych we wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania, zespół może zażądać od strażaka ratownika OSP dodatkowych wyjaśnień albo dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty rekompensaty albo wyrównania. W takim przypadku termin określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

6. Stwierdzenie w protokole, że niezdolność do pracy strażaka ratownika OSP nie ma związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania strażakowi ratownikowi OSP prawa do rekompensaty albo wyrównania, wymaga szczegółowego uzasadnienia.

7. Protokół jest zatwierdzany przez właściwy podmiot.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Do protokołu dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania.

9. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się strażakowi ratownikowi OSP za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Strażak ratownik OSP może wystąpić do właściwego podmiotu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.

11. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy właściwy podmiot:

1) utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie zawarte w protokole;

2) zmienia rozstrzygnięcie zawarte w protokole, z tym że nie może ono być mniej korzystne dla strażaka ratownika OSP.