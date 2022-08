§ 3.

1. Pokwitowania za zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem lub jego używania albo karty kierowcy sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 lutego 2022 r. oraz w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich nakładu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Jeżeli pokwitowanie dotyczy zatrzymania karty kwalifikacji kierowcy, warunkiem dalszego jego stosowania jest zaznaczenie pola "karta kierowcy" i dopisanie wyrazu "kwalifikacji" nad lub pod nazwą tego pola.