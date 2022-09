Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda

1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywy: dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/274 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą i w lampach fluorescencyjnych z zewnętrzną katodą do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 25); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/275 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 29); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/276 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 32); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/277 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W z okresem trwałości wynoszącym 20 000 godzin lub więcej (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 35); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/278 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach metalohalogenkowych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 38); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/279 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych lampach wyładowczych do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 41); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/280 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w innych niskoprężnych lampach wyładowczych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 44); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/281 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluorescencyjnych do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 47); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/282 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach innych niż liniowe z luminoforem trójpasmowym (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 51); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/283 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w wysokoprężnych lampach sodowych o podwyższonym wskaźniku oddawania barw na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 54); dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/284 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w dwutrzonkowych liniowych lampach fluorescencyjnych na potrzeby oświetlenia ogólnego (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 57) oraz dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/287 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania rtęci w lampach fluorescencyjnych na inne potrzeby ogólnego oświetlenia i do celów specjalnych (Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 64).