§ 2.

1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2022 r. oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze począwszy od 2022 r. składa się według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze do marca 2022 r. włącznie oraz deklaracje roczne, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy sprawozdawcze do 2021 r. włącznie składa się według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 1939).

3. Zmian w deklaracjach, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

4. Od dnia 10 marca 2023 r. do upływu czterech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia:

1) deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1-6 i 8, za okresy sprawozdawcze począwszy od kwietnia 2022 r. oraz deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 7, za okresy począwszy od 2022 r. są składane według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2;

2) zmian w deklaracjach, o których mowa w pkt 1 i ust. 2, dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.