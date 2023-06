§ 5.

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk jaj spożywczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a ppkt (ii) rozporządzenia 2022/2406, zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,242502 zł - za sztukę zniszczonego jaja spożywczego objętego kodem CN 0407 11 00,

b) 0,139905 zł - za sztukę jaja spożywczego zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0407 11 00.

2. Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jajo spożywcze zostało sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych, zwanym dalej „biuletynem informacyjnym".

3. Jajo spożywcze podlega zaszeregowaniu do niższej kategorii w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych jaj spożywczych z uwzględnieniem systemów chowu drobiu, jeżeli ceny za jaja spożywcze w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych tych jaj spożywczych z uwzględnieniem systemów chowu drobiu zostały odnotowane w biuletynie informacyjnym odnoszącym się do tygodnia, w którym producent rolny sprzedał jajo spożywcze po obniżonej cenie.

4. Jeżeli w biuletynie informacyjnym odnoszącym się do tygodnia, w którym producent rolny sprzedał jajo spożywcze, ceny za jaja spożywcze w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych tych jaj spożywczych nie zostały odnotowane z uwzględnieniem systemów chowu drobiu, za zaszeregowanie jaja spożywczego do niższej kategorii w odniesieniu do poszczególnych kategorii wagowych jaj spożywczych uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego po cenie netto niższej niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego w danej kategorii wagowej w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jajo spożywcze zostało sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

5. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż jaj spożywczych cena za sztukę sprzedanego jaja spożywczego nie ma odniesienia do kategorii wagowych jaj spożywczych, za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego z uwzględnieniem systemów chowu drobiu po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego klasy L w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jaja spożywcze zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

6. W przypadku gdy cena jaj spożywczych uzyskana przez producenta rolnego odnosi się do jednostki masy, za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja spożywczego uważa się sprzedaż tego jaja spożywczego z uwzględnieniem systemów chowu drobiu po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż średnia cena netto sprzedaży jaja spożywczego klasy L w zakładach pakowania jaj notowana w tygodniu, w którym jaja spożywcze zostały sprzedane, i opublikowana w biuletynie informacyjnym.

7. W przypadku gdy na fakturach potwierdzających sprzedaż lub zniszczenie jaj spożywczych liczba jaj spożywczych zniszczonych lub zaszeregowanych do niższej kategorii jest wyrażona w jednostkach masy, uznaje się, że 1 kilogram jaj spożywczych jest równy 18 sztukom tych jaj.

8. W przypadku gdy liczba jaj spożywczych, za które producentowi rolnemu przysługuje wsparcie, jest wyrażona inną liczbą niż liczba całkowita, tę liczbę jaj spożywczych zaokrągla się:

1) w górę do pełnych sztuk - jeżeli wartość po przecinku wynosi co najmniej 0,5;

2) w dół do pełnych sztuk - jeżeli wartość po przecinku wynosi mniej niż 0,5.