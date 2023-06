§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się standard minimalnego dodatkowego wyposażenia komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem oceny zagrożenia na obszarze powiatu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088). Standard minimalnego dodatkowego wyposażenia komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w ramach których funkcjonują specjalistyczne grupy ratownicze, normy minimalnego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego - określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia - które stanowią podstawę do dodatkowego wyposażenia tych jednostek w stosunku do standardów, o których mowa w ust. 1 i 2.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyposażenie komend powiatowych (miejskich), komend wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej może zostać poszerzone o inne typy pojazdów, sprzętu i innego wyposażenia w zależności od warunków miejscowych.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wyposażenie baz może zostać poszerzone o inne typy pojazdów, sprzętu i innego wyposażenia w zależności od warunków miejscowych.";

3) załączniki nr 1-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia.