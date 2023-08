§ 8.

1. Minister Obrony Narodowej przekazuje ministrom kierującym działami administracji rządowej, centralnym organom administracji rządowej i kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych oraz wojewodom wypisy z planu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawierające:

1) ocenę zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa;

2) zamiar reagowania obronnego państwa;

3) zestaw albo zestawy zadań operacyjnych przeznaczonych do wykonania przez organ sporządzający, w tym zadania zabezpieczające potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych stosownie do właściwości, terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz podmioty koordynujące, realizujące i współdziałające w ich realizacji;

4) przedsięwzięcia i procedury realizowane w stanach gotowości obronnej państwa;

5) przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej „systemem kierowania", określone w odrębnych przepisach.

2. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej przekazują centralnym organom administracji rządowej i jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ministra wypisy z planów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zawierające:

1) ocenę zagrożeń w dziale administracji rządowej związanych z zewnętrznym bezpieczeństwem państwa;

2) zamiar realizacji zadań operacyjnych właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej;

3) zadania operacyjne, w tym zadania własne, przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający, a także zadania zabezpieczające potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych stosownie do właściwości, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu;

4) przedsięwzięcia i procedury realizowane w stanach gotowości obronnej państwa oraz w ramach kierowania działem administracji rządowej;

5) zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi, wojskami sojuszniczymi i organizacjami międzynarodowymi.

3. Właściwi wojewodowie przekazują marszałkom województw, starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, Prezydentowi m.st. Warszawy i innym wykonawcom zadań wypisy z planów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, zawierające:

1) ocenę zagrożeń województwa związanych z zewnętrznym bezpieczeństwem państwa;

2) zamiar realizacji zadań operacyjnych właściwego wojewody;

3) zadania operacyjne, w tym zadania własne, przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający, a także zadania zabezpieczające potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych stosownie do właściwości, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu;

4) przedsięwzięcia i procedury realizowane w stanach gotowości obronnej państwa oraz kierowania województwem;

5) zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi, wojskami sojuszniczymi i organizacjami międzynarodowymi.

4. Starostowie przekazują wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) wypisy z planów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, zawierające zadania operacyjne, w tym zadania własne, przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający, a także zadania zabezpieczające potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych stosownie do właściwości, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu.

5. Organ nakładający zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa przekazuje wykonawcom zadań operacyjnych wypisy ze swojego planu, zawierające zadania operacyjne, w tym zadania własne, do wykonania przez organ sporządzający, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu.