Rozdział 12

Wyodrębnione oddziały zewnętrzne

§ 146.

1. W przypadku jednostek penitencjarnych, w których strukturach znajduje się wyodrębniony oddział zewnętrzny, zwany dalej „oddziałem zewnętrznym", czynności administracyjne realizuje się z następującymi zmianami:

1) przyjęcia realizuje się:

a) w oddziale zewnętrznym, w skład którego wchodzi oddział aresztu śledczego - jak w areszcie śledczym,

b) w oddziale zewnętrznym, w skład którego nie wchodzi odział aresztu śledczego - jak w zakładzie karnym;

2) zwolnienie osadzonego może nastąpić bezpośrednio z oddziału zewnętrznego;

3) przetransportowanie osadzonego może nastąpić bezpośrednio do, oraz z oddziału zewnętrznego;

4) wydanie osadzonego może nastąpić bezpośrednio z oddziału zewnętrznego;

5) czynności zastrzeżone w rozporządzeniu dla sekretariatu może wykonywać również upoważniony funkcjonariusz lub pracownik;

6) czynności zastrzeżone w rozporządzeniu dla dyrektora, może wykonywać również:

a) zastępca dyrektora wykonujący czynności dyrektora w oddziale zewnętrznym,

b) upoważniony funkcjonariusz lub pracownik - podczas nieobecności zastępcy dyrektora wykonującego czynności dyrektora w oddziale zewnętrznym;

7) czynności zastrzeżone w rozporządzeniu dla kierownika może wykonywać również funkcjonariusz lub pracownik działu ewidencji, upoważniony przez dyrektora do wykonywania czynności kierownika w oddziale zewnętrznym;

8) zmiana miejsca zakwaterowania tymczasowo aresztowanego, względem którego nie stosuje się przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, skutkująca przeniesieniem z oddziału zewnętrznego, w skład którego wchodzi oddział aresztu śledczego, do siedziby jednostki penitencjarnej albo z siedziby jednostki penitencjarnej do takiego oddziału zewnętrznego, wymaga zgody organu dysponującego; o dokonaniu takiego przeniesienia zawiadamia się organ dysponujący; przepis stosuje się do organu wzywającego i osadzonych wzywanych do udziału w czynnościach procesowych;

9) osadzonego wydanego z oddziału zewnętrznego doprowadza się do oddziału zewnętrznego, z którego został wydany, a w przypadku konieczności dokonywania czynności procesowej z udziałem osadzonego wydanego z oddziału zewnętrznego przez dwa lub więcej kolejnych dni, doprowadza się go na nocleg do oddziału zewnętrznego, z którego został wydany;

10) czynności procesowe mogą odbywać się również na terenie oddziału zewnętrznego;

11) zawiadomienia dotyczące osadzonego, przebywającego w oddziale zewnętrznym, zawierają wyraźne oznaczenie, co do jego aktualnego miejsca przebywania;

12) dokumenty ewidencyjne takie jak:

a) kalendarze zwolnień skazanych,

b) kalendarze zwolnień tymczasowo aresztowanych,

c) rejestr wydanych akt ewidencyjnych,

d) rejestr korespondencji

- można prowadzić odrębnie dla siedziby jednostki penitencjarnej i dla oddziału zewnętrznego.

2. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 12, podejmuje dyrektor, mając na względzie możliwości organizacyjne.