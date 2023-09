Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 września 2023 r. (Dz. U. poz. 1950)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej nr 11 - al. Niepodległości (od drogi nr 10 do ul. Wodnej), ul. Wodna (od al. Niepodległości do ronda Jana Pawła II), rondo Jana Pawła II, al. Piastów (od ronda Jana Pawła II do pl. Konstytucji 3 Maja), pl. Konstytucji 3 Maja (od al. Piastów do al. Poznańskiej), al. Poznańska (od pl. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej) w mieście Piła.

2. Odcinek drogi krajowej nr 79 - ul. Katowicka (od ul. Wojska Polskiego do granicy miasta) w mieście Jaworzno.